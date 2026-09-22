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Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε την Πάτρα το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, με τα νερά να εισχωρούν ακόμη και στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με το thebest.gr, στο κτίριο του ταχύρρυθμου τμήματος του νοσοκομείου η βροχή πέρασε από την οροφή, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα σε πολλούς χώρους του κτιρίου.

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Βρόχινα νερά άρχισαν να στάζουν σε διάφορα σημεία, από τον 3ο όροφο, όπου βρίσκονται και ιατρεία, μέχρι τον 2ο, αλλά και τον 1ο όροφο και το ισόγειο. Το προσωπικό καθαριότητας προσπαθούσε συνεχώς να απομακρύνει τα νερά, χωρίς να προλαβαίνει να αντιμετωπίσει τις νέες εισροές.

Ασθενείς που βρίσκονταν εκεί παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι την κατάσταση, καθώς τα νερά εμφανίζονταν σε διαφορετικά σημεία του κτιρίου.

Λόγω του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ορισμένα ιατρεία ακυρώθηκαν, ενώ γιατροί και νοσηλευτές έσπευσαν να προστατεύσουν με ό,τι μέσα διέθεταν τα ιατρικά μηχανήματα. Παράλληλα, σε διάφορα σημεία τοποθετήθηκαν δοχεία προκειμένου να συγκεντρώνεται το νερό που έσταζε από την οροφή.

Την κατάσταση που επικράτησε στο νοσοκομείο κατέγραψαν σε εικόνες ασθενείς. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, από το κτίριο Γεννηματάς απομακρύνθηκαν ασθενείς και μέλη του προσωπικού.

Παραμένει, μέχρι στιγμής, άγνωστο τι θα γίνει με τα ιατρεία των οποίων η λειτουργία ανακλήθηκε για λόγους ασφαλείας. Εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι καθαρισμοί, αναμένεται να επαναλειτουργήσουν τις επόμενες ώρες.

Η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα και σε άλλες περιοχές της Πάτρας. Όπως αναφέρει το tempo24.gr, για ακόμη μία φορά πλημμύρισε η Ακτή Δυμαίων.

Μάλιστα, με την πρώτη ισχυρή βροχή της φθινοπωρινής περιόδου, ο δρόμος γέμισε νερά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.