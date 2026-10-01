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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, μετά από απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές έδωσαν εντολή για την εκκένωση του κτιρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όσων βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

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Εργαζόμενοι, δικηγόροι, διάδικοι και πολίτες απομακρύνθηκαν από το Δικαστικό Μέγαρο, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα pelop.gr, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στους χώρους του κτιρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η απειλή έχει πραγματική βάση.

Η περιοχή παραμένει υπό αστυνομικό έλεγχο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των ερευνών και να δοθεί το «πράσινο φως» για την επιστροφή των πολιτών και των εργαζομένων στο κτίριο.

(Πηγή: dikastiko.gr)