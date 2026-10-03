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Τρία κινητά τηλέφωνα, δύο φορητούς υπολογιστές και ένα τάμπλετ κατέσχεσαν οι αστυνομικοί από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε χθες, κατόπιν εντολής του ανακριτή.

Τα ηλεκτρονικά αντικείμενα αναμένεται να μεταφερθούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να εξεταστεί εάν περιέχουν επικοινωνίες, μηνύματα ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή.

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Στο μεταξύ, σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες που επικράτησαν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, έχουν προκύψει από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων των γιατρών, αλλά και των ιατρικών συσκευών που βρίσκονταν στον χώρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει φωτογραφία που ανακτήθηκε από το κινητό της Ιωάννας Γάκα και είχε σταλεί στον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, πριν διαγραφεί. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η φωτογραφία φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της ότι δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Παράλληλα, από τα δεδομένα του ίδιου του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φέρεται να προκύπτει ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει, ενώ καταγράφηκαν και διαδοχικοί συναγερμοί που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν αντιμετωπίστηκαν.

Ο ανακριτής έχει ήδη ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για πρόσωπα που φέρεται να έχουν άμεση γνώση όσων συνέβησαν στην Καρνεάδου. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται πλέον και τα ηλεκτρονικά μέσα που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την κατοικία του τραγουδιστή.