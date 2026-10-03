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Από την άρση του απορρήτου προέκυψαν διαδικτυακές αναζητήσεις για αντίδοτο προποφόλης και ιατρικά συμπτώματα, οι οποίες συνδέονται με τον χρόνο κατάρρευσης του τραγουδιστή.

Η προφυλακισμένη γιατρός υποστήριξε στην απολογία της ότι η ιατρική πράξη ήταν ασφαλής, περιγράφοντας τεχνικές δυσκολίες κατά τη διαδικασία και τις προσπάθειες ανάνηψης που ακολούθησαν.

Παράλληλα, η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις αποδιδόμενες κατηγορίες και διευκρίνισε ότι ο καθαρισμός του χώρου έγινε με πρωτοβουλία του νοσηλευτικού προσωπικού.

Οι Αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση του ψηφιακού και μαρτυρικού υλικού για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του θανάτου.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη από την αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού και την εν εξελίξει κύρια ανάκριση. Η διαδικασία επικεντρώνεται πλέον σε κρίσιμα ψηφιακά πειστήρια που εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα που είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

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Στο μικροσκόπιο του ανακριτή βρίσκονται συνολικά έξι κινητές συσκευές, μεταξύ των οποίων τα τηλέφωνα του τραγουδιστή, των δύο κατηγορούμενων γιατρών και εργαζομένων του ιατρείου, καθώς και ένας σκληρός δίσκος και μονάδες USB.

Το χρονικό εύρος της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, το οποίο εκτείνεται από τις 11 Ιουλίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, έχει αποκαλύψει δεδομένα που εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, ανάμεσα στα ψηφιακά δεδομένα εντοπίστηκαν διαδικτυακές αναζητήσεις που αφορούν το «αντίδοτο για προποφόλη», καθώς και ερωτήματα σχετικά με τη φράση «μυδρίαση, τι κάνω;».

Οι συγκεκριμένες αναζητήσεις αποκτούν κομβική σημασία για την έρευνα, δεδομένου ότι συνδέονται άμεσα με ισχυρό αναισθητικό βραχείας διάρκειας και με κλινικά συμπτώματα που εμφανίστηκαν γύρω από τον χρόνο της κατάρρευσης του ασθενούς, αν και το περιεχόμενο και ο ακριβής κάτοχος της συσκευής που πραγματοποίησε τις αναζητήσεις αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω δικαστικής αξιολόγησης.

Παράλληλα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι ισχυρισμοί της προφυλακισμένης γιατρού κατά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή. Η 56χρονη κατηγορούμενη επιχείρησε να δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα, επιμένοντας ότι η ιατρική πράξη στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής ήταν απολύτως ασφαλής και δεν εμπεριείχε κινδύνους.

Κατά την κατάθεσή της, φέρεται να διευκρίνισε ότι η θεραπεία δεν συνιστούσε πλασμαφαίρεση αλλά «διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος», υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία κατασκευής των μηχανημάτων δεν είχε αναφέρει ποτέ παρενέργειες και ότι η διαδικασία εφαρμόζεται χωρίς κίνδυνο για τους ασθενείς, ακόμη και σε άτομα που επιθυμούν να κοιμηθούν κατά τη διάρκειά της. Παράλληλα, η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε ότι δεν προχώρησε στη λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού, βασιζόμενη αποκλειστικά στις μετρήσεις και τη φύση της διαδικασίας.

Αναφερόμενη λεπτό προς λεπτό στα κρίσιμα λεπτά πριν από την αιφνίδια επιδείνωση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη, η κατηγορούμενη φέρεται να περιέγραψε μια σειρά από τεχνικές δυσκολίες και διαδοχικές προσπάθειες ανίχνευσης φλέβας. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, σημειώθηκαν διακοπές στη ροή λόγω προβλημάτων στα αγγεία, ενώ υπήρξε και ολιγόλεπτη διακοπή κατά την οποία ο τραγουδιστής μετέβη στην τουαλέτα, από όπου επέστρεψε σε καλή κατάσταση.

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Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσε, η ξαφνική ανατροπή εκδηλώθηκε αμέσως μετά από τις αποτυχημένες προσπάθειες προσέγγισης φλέβας στο αριστερό χέρι, όταν παρατήρησε απότομη πτώση στα ζωτικά σημεία, οπότε και ενεργοποίησε άμεσα τα πρωτόκολλα ανάνηψης, τοποθετώντας μάσκα οξυγόνου, ζητώντας προετοιμασία αδρεναλίνης και ξεκινώντας ΚΑΡΠΑ, προτού ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Η γιατρός αρνήθηκε τις κατηγορίες που της αποδίδονται, εκφράζοντας βαθιά συντριβή για την απώλεια του ασθενούς, ενώ διευκρίνισε ότι δεν έδωσε εντολή καθαρισμού του χώρου μετά το τραγικό συμβάν, αποδίδοντας την ενέργεια αυτή σε πρωτοβουλία του νοσηλευτικού προσωπικού εν μέσω του γενικότερου σοκ.

Οι ανακριτικές Αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση του συνόλου του ψηφιακού και μαρτυρικού υλικού προκειμένου να φωτίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του καλλιτέχνη.

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