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Την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνεχάρη ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη συμβολή της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης.

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την επικείμενη ιδιωτική αποστολή αστροναύτη και το πρώτο της ταξίδι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», ανέφερε ο Τζάρεντ Άιζακμαν σε ανάρτησή του στο Χ.

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Η τοποθέτηση του επικεφαλής της NASA έγινε στον απόηχο της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), που ενεργεί για λογαριασμό της Ελλάδας, και της αμερικανικής εταιρείας Vast. Η συμφωνία προβλέπει τη συμμετοχή του Αδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρωμένη αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Congratulations to Greece on its upcoming private astronaut mission and first trip to the @Space_Station.



As an Artemis Accords partner, Greece is already helping shape the future of exploration. With this mission, it is contributing to the creation of a sustainable LEO economy. https://t.co/dAFr5fRonO September 10, 2026

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ στον διαστημικό τομέα, εστιάζοντας στην παρουσία της χώρας στις Συμφωνίες του Άρτεμις.

«Ως εταίρος στις Συμφωνίες του Άρτεμις, η Ελλάδα συμβάλλει ήδη στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εξερεύνησης. Με αυτή την αποστολή, συνεισφέρει στη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας σε χαμηλή γήινη τροχιά», σημείωσε.

Η παρέμβαση του διοικητή της NASA προκάλεσε ενδιαφέρον και στην Ουάσινγκτον, καθώς την ανάρτησή του αναδημοσίευσε ο Ελληνοαμερικανός Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Χαριδόπουλος.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της θέσης που κατέχει ο Μ. Χαριδόπουλος στην αμερικανική διαστημική πολιτική. Συγκεκριμένα, είναι πρόεδρος της Υποεπιτροπής Διαστήματος και Αεροναυτικής της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ εκλέγεται στην 8η περιφέρεια της Φλόριντα, στην αποκαλούμενη «διαστημική ακτή» (Space Coast).

Στην περιοχή βρίσκονται δύο από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις του αμερικανικού διαστημικού προγράμματος, το Kennedy Space Center και το Cape Canaveral Space Force Station.