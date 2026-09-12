Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται στο επίκεντρο εκτενούς δημοσιεύματος του γαλλικού περιοδικού Paris Match, το οποίο αναφέρεται στον 54χρονο τραγουδιστή ως έναν από τους «πραγματικούς αστέρες της ελληνικής λαϊκής μουσικής». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο, κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Η γαλλική έκδοση δεν περιορίζεται στις συνθήκες του θανάτου, αλλά εξετάζει ευρύτερα τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από τη χρήση θεραπειών που προβάλλονται ως αντιγηραντικές, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία ιδιωτικών κλινικών και ιατρείων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, φιλοξενούνται και δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο χώρο «γκρίζα ζώνη», επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν σαφώς καθορισμένοι κανόνες για όλες τις σχετικές πρακτικές.

Advertisement

Advertisement

Όπως σημειώνει το Paris Match, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί σε ιδιωτικό ιατρείο προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η πλασμαφαίρεση αποτελεί καθιερωμένη ιατρική πράξη, η οποία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθήσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η ίδια διαδικασία έχει αρχίσει να προτείνεται σε κάποιες περιπτώσεις και στο πλαίσιο θεραπειών που συνδέονται με την αντιγήρανση.

Το γαλλικό περιοδικό αναφέρεται επίσης στην πορεία της αστυνομικής έρευνας και στις καταθέσεις των δύο γιατρών που είχαν την ευθύνη του ιδιωτικού ιατρείου. Αρχικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο γιατροί υποστήριξαν ότι ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Ωστόσο, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα φέρεται να δημιουργούν διαφορετική εικόνα, καθώς εντοπίζονται αντιφάσεις στις καταθέσεις τους και προκύπτει ότι η θεραπεία πιθανότατα είχε ήδη ξεκινήσει όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει το Paris Match και στο ζήτημα της εποπτείας των δομών όπου πραγματοποιούνται τέτοιου είδους θεραπείες στην Ελλάδα. Η υπόθεση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για τους κανόνες που ισχύουν στις ιδιωτικές κλινικές και στα ιατρεία που παρέχουν αμφιλεγόμενες πρακτικές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η χρήση της πλασμαφαίρεσης για σκοπούς που δεν συνδέονται απαραίτητα με την αντιμετώπιση συγκεκριμένης ασθένειας.

Παράλληλα, σύμφωνα με αξιωματούχους στον χώρο της Υγείας που επικαλείται το γαλλικό περιοδικό, η πλασμαφαίρεση δεν αποτελεί μια απλή ή επιφανειακή θεραπευτική διαδικασία. Πρόκειται για ιδιαίτερα σύνθετη ιατρική πράξη, η οποία απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλη υποδομή και δυνατότητα νοσοκομειακής υποστήριξης.

Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το δημοσίευμα θέτει έτσι στο επίκεντρο όχι μόνο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία καρδιακή ανακοπή, αλλά και το ευρύτερο ζήτημα της ασφάλειας, της εποπτείας και της νομοθετικής ρύθμισης των ιδιωτικών δομών που προσφέρουν θεραπείες, ιδιαίτερα όταν αυτές παρουσιάζονται ως μέθοδοι αντιγήρανσης.