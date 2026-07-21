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Τριάντα χρόνια μετά την απώλεια της Αλίκης Βουγιουκλάκη, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη της με μια προσωπική επίσκεψη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών και μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας πόσο έντονα εξακολουθεί να του λείπει η μητέρα του.

Η ανάρτηση έγινε μία ημέρα μετά το μνημόσυνο που πραγματοποίησε η οικογένειά της για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της, από το οποίο ο ίδιος απουσίαζε.

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Πιο αναλυτικά, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έγραψε: «Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη. Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ αγαπώ».