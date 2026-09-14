Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναγνωρίζει σημαντικά κενά στον εποπτικό του μηχανισμό, επικαλούμενος τον τεράστιο αριθμό των 16.500 ιατρικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρειά του.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι οι έλεγχοι αποτυπώνουν την κατάσταση σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή και δεν μπορούν να εγγυηθούν τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας των ιατρείων.

Από το 2024 έως σήμερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει πραγματοποιήσει περίπου 1.000 ελέγχους, οι οποίοι διενεργήθηκαν είτε δειγματοληπτικά είτε κατόπιν σχετικών καταγγελιών.

Ο ΙΣΑ διευκρινίζει ότι δεν διαθέτει από τον νόμο αρμοδιότητες δίωξης, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη για κάθε ιατρική πράξη ή παράλειψη ανήκει πρωτίστως στον θεράποντα ιατρό.

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Στον απόηχο των αποκαλύψεων για τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία αντί να καθησυχάζει την κοινή γνώμη, αναδεικνύει τα σημαντικά κενά που υπάρχουν στον ελεγκτικό μηχανισμό.

Ο ΙΣΑ ουσιαστικά παραδέχεται ότι αδυνατεί να διασφαλίσει την προστασία των πολιτών από παράνομες ιατρικές πράξεις σε φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αποδίδοντας την αδυναμία αυτή στη γραφειοκρατία, στον τεράστιο αριθμό των ιατρείων, αλλά και στο γεγονός ότι δεν διαθέτει αρμοδιότητες δίωξης.

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Ειδικότερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επικαλείται την ύπαρξη περισσότερων από 16.500 φορέων στην Αττική, στους οποίους περιλαμβάνονται ιατρεία, πολυϊατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια, προκειμένου να εξηγήσει γιατί είναι αδύνατη η συνεχής και αδιάλειπτη εποπτεία τους.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται αποτυπώνουν ουσιαστικά την κατάσταση που επικρατεί σε μια «συγκεκριμένη χρονική στιγμή», χωρίς να μπορούν να εγγυηθούν διαρκή έλεγχο της λειτουργίας των συγκεκριμένων φορέων.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία που παραθέτει ο ίδιος ο ΙΣΑ καταδεικνύουν, όπως αναφέρεται, τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στο σύστημα εποπτείας. Από το 2024 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί μόλις περίπου 1.000 έκτακτοι ή δειγματοληπτικοί έλεγχοι, καθώς και έλεγχοι που έγιναν έπειτα από καταγγελίες.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει, επίσης, ότι οι επιτροπές του δεν διαθέτουν από τον νόμο αρμοδιότητες ελέγχου ή δίωξης αντίστοιχες με εκείνες άλλων κρατικών φορέων, όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), το ΣΔΟΕ ή η Ελληνική Αστυνομία. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ιατρικός Σύλλογος επιχειρεί να αποσαφηνίσει και να αποποιηθεί μέρος των εποπτικών ευθυνών του, καταλήγοντας στην επισήμανση ότι η ευθύνη για κάθε πράξη ή παράλειψη «ανήκει πρωτίστως στον ιατρό».

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνων

«Με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την υποβολή του σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο της Αθήνας, μία ιατρική πράξη που απαγορεύεται, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, να εκτελείται σε φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δίνει διευκρινίσεις για το πλαίσιο αδειοδότησης των ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να διενεργούνται σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

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Ο Ιατρικός Σύλλογος είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία όλων των ιατρείων, πολύϊατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων που έχουν έδρα στην περιφέρειά του.

Στην περιφέρεια του ΙΣΑ,σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας λειτουργούν σήμερα περισσότεροι από 16.500 φορείς, ήτοι ιατρεία, πολυϊατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια, είτε με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης, συστεγαζομένων, κοινών ιατρείων ή ιατρικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Προ πάσης αδειοδότησης Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου φορέων ΠΦΥ του ΙΣΑ αποτελούμενη από ένα μέλος του ΔΣ του ΙΣΑ, έναν ιατρό μέλος του ΙΣΑ και έναν μηχανικό προβαίνει σε επιτόπια αυτοψία του χώρου και γνωμοδοτεί για την έκδοση της βεβαίωσης λειτουργίας.

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Πέραν αυτού του αρχικού επιτόπιου ελέγχου, ο ΙΣΑ προβαίνει σε δειγματοληπτικό έκτακτο έλεγχο των φορέων που εδρεύουν στην περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας κατ’ έτος, αλλά και όμοιο έλεγχο μετά από καταγγελία πολίτη ή όχληση από τις αρμόδιους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και αρχές (το Υπουργείο Υγείας, το ΣΕΥΥΠ παλαιότερα, σήμερα την ΕΑΔ, τη ΣΔΟΕ, τη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή την Αστυνομία).

Από τα στοιχεία της υπηρεσίας προκύπτει ότι ενδεικτικά από το 2024 έως σήμερα ελέγχθηκαν για την έκδοση αρχικής βεβαίωσης λειτουργίας ή τροποποίηση αυτής περίπου 5.500 φορείς. Επιπλέον, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο ΙΣΑ διενήργησε περίπου 1000 ελέγχους είτε στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου ή μετά από καταγγελία.

Ο έλεγχος αφορά καταρχάς στην παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού, ως προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία του φορέα, στον έλεγχο του χώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πράγματι το ιατρείο λειτουργεί σε χώρους, όπως αυτοί αποτυπώνονται στην υποβληθείσα στον ΙΣΑ κάτοψη, του εξοπλισμού και εν γένει της λειτουργίας του. Η επιτροπή ελέγχει ότι τηρούνται οι όροι υγιεινής και γενικότερα η νόμιμη λειτουργία του φορέα Π.Φ.Υ. και παροχή υπηρεσιών υγείας.

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Όπως είναι προφανές ο έλεγχος αυτός αποτυπώνει την εικόνα του φορέα, όπως αυτός εμφανίζεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, χωρίς να είναι βεβαίως δυνατό ούτε να παρακολουθείται η λειτουργία των ιατρείων από κάμερες ή με άλλα μέσα αδιαλείπτως, ούτε να ελέγχονται περισσότερους από 15.000 φορείς καθημερινά.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Επιτροπές αυτές του ΙΣΑ δεν έχουν εκ του νόμου διωκτικές ή ελεγκτικές εξουσίες, όπως οι άλλοι συναρμόδιοι κρατικοί φορείς ελέγχου, όπως, ενδεικτικά, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας {πρώην ΣΕΥΥΠ}, το ΣΔΟΕ, η Δίωξη Hλεκτρονικού Eγκλήματος, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κλπ, που πραγματοποιούν ελέγχους.

“Η ευθύνη για τη λειτουργία ενός ιατρείου, για τις πράξεις και παραλείψεις του επιστημονικά υπευθύνου ιατρού ανήκει πρωτίστως στον ιατρό, ο οποίος παρέχει στον ασθενή του πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία”, καταλήγει ο ΙΣΑ».

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