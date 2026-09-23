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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του μέσα στο σχολείο του, σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Από το περιστατικό, που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, δεν προκλήθηκε τραυματισμός.

Σε βάρος του ανήλικου, με καταγωγή από το Ιράν, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία σε σχολικό συγκρότημα και παράνομη οπλοχρησία.

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Κατά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 14χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα δεχόταν επανειλημμένα λεκτική και σωματική παρενόχληση, την οποία απέδωσε στον συγκεκριμένο συμμαθητή του.

Όπως ανέφερε, είχαν προηγηθεί περιστατικά στη δομή φιλοξενίας μεταναστών όπου διαμένουν τόσο η δική του οικογένεια όσο και η οικογένεια των δύο Ιρακινών αδελφών. Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, για ορισμένα από αυτά τα περιστατικά έχουν ήδη υποβληθεί εγκλήσεις στις αρμόδιες Αρχές.

Σε ό,τι αφορά το περιστατικό στο σχολείο, ο ανήλικος φέρεται να δήλωσε ότι είχε μαζί του το μαχαίρι για λόγους προστασίας.

Μετά την απολογία του, εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος υπό δύο περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με τον συμμαθητή του, καθώς και υποχρέωση παρακολούθησης από ειδικό παιδοψυχολόγο.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης της οικογένειας του 14χρονου σε διαφορετική δομή φιλοξενίας.