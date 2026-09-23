Ένα ακόμη περιστατικό με αγριογούρουνα που έκαναν την εμφάνισή τους σε κατοικημένη περιοχή σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, συνολικά 12 αγριογούρουνα εντοπίστηκαν να κινούνται στην περιοχή της Χαριλάου.
Ο κάτοικος της περιοχής, ο οποίος κατέγραψε σε βίντεο την αγέλη, συνόδευσε το στιγμιότυπο με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Νομίζω ότι οι βραδινές έξοδοι τελειώνουν κάπου εδώ».
@ninoudiii
Εμμ νομίζω οι βραδινές έξοδοι τελειώνουν κάπου εδώ 😅♬ Creepy and simple horror background music(1070744) – howlingindicator