Νέα εμφάνιση αγριογούρουνων κοντά σε κατοικημένη περιοχή καταγράφηκε στη Λαμία, με τα ζώα να κινούνται ανενόχλητα έξω από σπίτια.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του lamiareport.gr, τα αγριογούρουνα εντοπίστηκαν σε οικισμό στα όρια της πόλης της Λαμίας, στην περιοχή του νέου Περιφερειακού.
Τα ζώα φαίνεται να αναζητούν τροφή και να κινούνται χωρίς να δείχνουν ιδιαίτερα ενοχλημένα από την παρουσία ανθρώπων.
Μάλιστα, ο ήχος από το αυτοκίνητο του ανθρώπου που κατέγραψε τις εικόνες δεν στάθηκε αρκετός για να τα απομακρύνει. Χρειάστηκε το όχημα να κινηθεί προς το μέρος τους, προκειμένου τα αγριογούρουνα να απομακρυνθούν από το σημείο.