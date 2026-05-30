Τελικά, στην Ελλάδα του 2026 ισχύει το παλιό γνωστό: όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, από κάτω μπορεί να πεταχτεί αγριογούρουνο. Μόνο που πλέον δεν χρειάζεται καν να σηκώσεις πέτρα. Αρκεί να πας στην παραλία.

Στην Αρκίτσα, οι λουόμενοι είδαν ένα αγριογούρουνο να απολαμβάνει το μπάνιο του στη θάλασσα, σαν να είχε έρθει για τριήμερο, απλώς χωρίς ψάθα, αντηλιακό και φραπέ. Κι επειδή ζούμε στην εποχή που τίποτα δεν θεωρείται αληθινό αν δεν καταγραφεί σε βίντεο, τα κινητά βγήκαν αμέσως. Άλλωστε, δεν βλέπεις κάθε μέρα αγριογούρουνο να κάνει πλατσουρίσματα δίπλα σου.

Το μόνο που έλειπε ήταν να περάσει ο σερβιτόρος και να ρωτήσει: «Για εσάς, κύριε, κάτι; Νερό; Καλαμπόκι; Μία ομπρέλα μπροστά;»

Η εικόνα, όσο αστεία κι αν είναι, λέει και κάτι πιο σοβαρό. Τα αγριογούρουνα δεν εμφανίζονται ξαφνικά σε παραλίες, πεδινά, δρόμους και κατοικημένες περιοχές επειδή αποφάσισαν να κάνουν τουρισμό εσωτερικού. Πολλά από αυτά έχουν χάσει χώρο, τροφή και ησυχία. Τα βουνά πιέζονται, τα δάση καίγονται, οι ανθρώπινες δραστηριότητες απλώνονται και, κάπως έτσι, η άγρια ζωή αρχίζει να ψάχνει διέξοδο εκεί όπου μπορεί.

Και όπως οι άνθρωποι, όταν ζορίζονται, κατεβαίνουν προς τα κάτω. Στα πεδινά, στις πόλεις, στις αυλές, στους δρόμους. Τώρα, που ανεβαίνει και η θερμοκρασία, φαίνεται πως κατεβαίνουν και στην παραλία.

Βέβαια, υπάρχει και η ελληνική λεπτομέρεια: οι λουόμενοι δεν έμπαιναν εύκολα στη θάλασσα λόγω τσουχτρών, αλλά το αγριογούρουνο μπήκε κανονικά. Με άλλα λόγια, εκεί που ο άνθρωπος είπε «άστο καλύτερα», το αγριογούρουνο είπε «σιγά το πράγμα». Σε λίγο θα μας κάνει και μάθημα θάρρους με θέμα: «Πώς να χαρείτε τη θάλασσα χωρίς γκρίνια».

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που αγριογούρουνο εμφανίζεται σε παραλία. Λίγες ημέρες νωρίτερα, άλλο ένα είχε καταγραφεί να βγαίνει από τη θάλασσα στην Κουβέλα. Άρα δεν μιλάμε για μεμονωμένη εκκεντρικότητα, αλλά σχεδόν για νέα καλοκαιρινή τάση: μετά τα beach bars, τα SUP και τις ξαπλώστρες των 40 ευρώ, ήρθαν και τα αγριογούρουνα.

Το θέμα, φυσικά, δεν είναι να γελάσουμε με τα ζώα. Αυτά κάνουν απλώς αυτό που ξέρουν: προσπαθούν να επιβιώσουν. Εμείς είμαστε εκείνοι που κοιτάμε με απορία κάθε φορά που η φύση εμφανίζεται εκεί όπου δεν την περιμέναμε, ξεχνώντας ότι συνήθως εμείς πήγαμε πρώτοι εκεί όπου δεν μας περίμενε εκείνη.

Οπότε, ναι, μπορούμε να χαμογελάσουμε με την εικόνα ενός αγριογούρουνου που κάνει μπάνιο σαν παραθεριστής χωρίς κράτηση. Αλλά ας κρατήσουμε και το μήνυμα: όταν τα ζώα φτάνουν μέχρι την παραλία, κάτι έχει αλλάξει πολύ πριν φτάσουν στο κύμα.

Και την επόμενη φορά που θα δούμε ένα αγριογούρουνο στην ακτή, ας μην το αντιμετωπίσουμε σαν απρόσκλητο επισκέπτη. Ίσως, με τον τρόπο του, να μας υπενθυμίζει ότι στη φύση δεν υπάρχουν σύνορα με ταμπέλες «ιδιωτική παραλία».

Υπάρχουν μόνο πλάσματα που ψάχνουν χώρο, τροφή, δροσιά και αν τύχει, ένα αξιοπρεπές μπανάκι χωρίς να πληρώσουν σετ ξαπλώστρας.

