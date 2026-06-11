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Αναστάτωση προκάλεσε στην Κριθαριά Βόλου η εμφάνιση αγέλης 15 αγριογούρουνων, που εισέβαλε στον παραθαλάσσιο οικισμό και έφτασε σε πολύ κοντινή απόσταση από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, η αγέλη αποτελούνταν από επτά ενήλικα και οκτώ μικρά αγριογούρουνα, τα οποία κινούνταν μέσα στην κατοικημένη περιοχή πιθανότατα αναζητώντας τροφή. Κάτοικος της περιοχής κατέγραψε το περιστατικό, απαθανατίζοντας τα ζώα να περιφέρονται ατάραχα, παρά τις έντονες αντιδράσεις σκύλων που είχαν αντιληφθεί την παρουσία τους.

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Η εικόνα προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, καθώς τα αγριογούρουνα πλησίασαν σε απόσταση περίπου τριών μέτρων από την ακτογραμμή, σε σημείο όπου κινούνται καθημερινά πολίτες και, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, συγκεντρώνεται πλήθος επισκεπτών.

Το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο για την περιοχή. Κάτοικοι αναφέρουν ότι και στο παρελθόν, ακόμη και κατά τη χειμερινή περίοδο, έχουν εντοπιστεί αγριογούρουνα κοντά στον οικισμό. Χαρακτηριστικό είναι περιστατικό πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με αγριογούρουνο στη διασταύρωση Κριθαριάς–Μαράθου, με αποτέλεσμα να προκληθεί τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε υλικές ζημιές και έντονη αναστάτωση.

Η νέα εμφάνιση των ζώων επαναφέρει τις ανησυχίες για τη συχνότερη παρουσία άγριας πανίδας σε κατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως η Κριθαριά, όπου υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι όλο τον χρόνο και σημαντική αύξηση πληθυσμού κατά τους θερινούς μήνες λόγω παραθεριστών και επισκεπτών.