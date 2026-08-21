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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (18/8) στις Συκιές Θεσσαλονίκης, όταν μια παρέα ανηλίκων βρέθηκε αντιμέτωπη με αγέλη αγριογούρουνων σε παρκάκι της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα παιδιά βρίσκονταν σε χώρο κοντά στον περιφερειακό δρόμο της περιοχής, όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία αρκετών αγριογούρουνων, μεταξύ των οποίων και μεγαλόσωμα ζώα, τα οποία άρχισαν να κινούνται προς το μέρος τους.

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Βλέποντας ότι δεν μπορούσαν εύκολα να απομακρυνθούν, οι ανήλικοι επικοινώνησαν με την Άμεση Δράση και ενημέρωσαν ότι είχαν εγκλωβιστεί και δεν διέθεταν ασφαλή τρόπο διαφυγής.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί, τα παιδιά είχαν μετακινηθεί από το αρχικό σημείο και δεν απαντούσαν στις κλήσεις των αστυνομικών. Τελικά, οι ανήλικοι εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την περιοχή.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις καταγγελίες κατοίκων των Συκεών για ολοένα συχνότερες εμφανίσεις αγριογούρουνων κατά τις νυχτερινές ώρες. Μόλις μία ημέρα πριν από το περιστατικό με τους ανηλίκους, η ίδια αγέλη φέρεται να είχε εμφανιστεί σε δρόμο ανάμεσα σε πολυκατοικίες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Για το ζήτημα έχει ζητήσει την παρέμβαση της Πολιτείας ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, ο οποίος κάνει λόγο για σοβαρό κίνδυνο για τους πολίτες.

«Για άλλη μία φορά αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στα διοικητικά όρια του δήμου μας προκαλώντας και πάλι τον φόβο, τον τρόμο και την αγανάκτηση μεταξύ των κατοίκων. Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στους δήμους που γειτνιάζουμε με το Σέιχ Σου κάποιοι παίζουν ρώσικη ρουλέτα σε βάρος των πολιτών που κινδυνεύουν από αγριογούρουνα, αλλά και από λύκους όπως έδειξε η επίθεση εναντίον 4χρονου κοριτσιού στην Πολίχνη μπροστά στα μάτια των γονιών της» σημειώνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών.

Πηγή: Thesspost.gr