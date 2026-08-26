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Όλο και πιο συχνό είναι το φαινόμενο της εμφάνισης αγριογούρουνων μέσα ή σε κοντινή απόσταση από κατοικημένες περιοχές της Αττικής, με τα ζώα να φτάνουν πλέον ακόμη και σε σημεία όπου υπάρχει έντονη ανθρώπινη παρουσία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί βίντεο που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ώρες στα social media και καταγράφει μια οικογένεια αγριογούρουνων στην Πετρούπολη. Στο βίντεο, τα ζώα περιφέρονται στην περιοχή και αναζητούν τροφή κοντά στην καφετέρια «Tera Petra», σε ένα σημείο που καθημερινά συγκεντρώνει αρκετούς πολίτες.

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Η εμφάνισή τους προκάλεσε έκπληξη στους περαστικούς, καθώς τα αγριογούρουνα κινούνταν ανενόχλητα στην περιοχή, χωρίς να δείχνουν ιδιαίτερα φοβισμένα, αναζητώντας τροφή.