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Το πρόβλημα της εισόδου των αγριογούρουνων στις πόλεις δεν είναι ελληνικό. Στην Ισπανία, όμως, αποφάσισαν να δοκιμάσουν ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη για να το αντιμετωπίσουν.

Ο δήμος Λας Ρόθας, στα βορειοδυτικά της Μαδρίτης, προκήρυξε διαγωνισμό για εταιρείες τεχνολογίας και startups, προσφέροντας 44.000 ευρώ για ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας 12 μηνών. Στόχος είναι η καλύτερη παρακολούθηση των αγριογούρουνων και κυρίως η πρόβλεψη του πότε και πού είναι πιθανό να εισέλθουν σε κατοικημένες περιοχές.

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Τεχνητή νοημοσύνη, κάμερες και αισθητήρες

Οι Ισπανοί εξετάζουν λύσεις που περιλαμβάνουν τεχνητή νοημοσύνη, αισθητήρες, αναγνώριση εικόνας, διασυνδεδεμένες συσκευές και ανάλυση δεδομένων. Η επιδίωξη δεν είναι μόνο να καταγράφονται τα ζώα, αλλά να δημιουργηθεί καλύτερη εικόνα για τον πληθυσμό και τις μετακινήσεις τους και να περιοριστούν οι άσκοπες επεμβάσεις των συνεργείων.

Στη Λας Ρόθας το πρόβλημα αντιμετωπίζεται οργανωμένα ήδη από το 2007. Έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη και ειδικά κλουβιά με αισθητήρες, σύστημα ειδοποίησης και δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης.

Και στην Αθήνα; Τα αγριογούρουνα έχουν φτάσει στις γειτονιές

Η εικόνα μόνο άγνωστη δεν είναι στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αττική. Εδώ και χρόνια αγριογούρουνα εμφανίζονται στην Κηφισιά, την Εκάλη, την Πολιτεία, τον Διόνυσο, τον Άγιο Στέφανο και γενικότερα στις περιοχές γύρω από την Πεντέλη και την Πάρνηθα. Αναφορές υπάρχουν πλέον και από τη Δυτική Αττική. (Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας)

Το χαρακτηριστικότερο –και για πολλούς κατοίκους εντυπωσιακό– θέαμα είναι οι οικογένειες αγριογούρουνων: η μητέρα μαζί με τα μικρά της να κατεβαίνει στον οικιστικό ιστό και να αναζητεί τροφή κοντά σε σπίτια και κυρίως στα απορρίμματα.

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Δεν πρόκειται πλέον για ένα σπάνιο περιστατικό. Το επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι μέσα στο 2026 το Γραφείο Θήρας του Δασαρχείου Πεντέλης έχει οργανώσει επανειλημμένα δράσεις συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων σε περιοχές ευθύνης του Δήμου Κηφισιάς, σε δασικές εκτάσεις και μακριά από τον οικιστικό ιστό. (Δήμος Κηφισιάς)

Γιατί κατεβαίνουν μέχρι τους κάδους

Η εξήγηση είναι σε μεγάλο βαθμό απλή: τροφή.

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Τα ζώα προσαρμόζονται πολύ εύκολα και μαθαίνουν πού μπορούν να βρουν φαγητό με μικρότερη προσπάθεια. Οι κάδοι, τα υπολείμματα τροφίμων και η τροφή που αφήνεται σε εξωτερικούς χώρους λειτουργούν ως σταθερή πηγή προσέλκυσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Δήμος Κηφισιάς, σε οδηγίες του προς τους κατοίκους, έχει ζητήσει να παραμένουν κλειστά τα καπάκια των κάδων, να μην ταΐζονται τα αγριογούρουνα και τα κατοικίδια να κυκλοφορούν με λουρί. (Δήμος Κηφισιάς)

Και υπάρχει ακόμη ένας σοβαρός λόγος προσοχής: μια θηλυκή αγριογούρουνα που συνοδεύει τα μικρά της μπορεί να αντιδράσει εάν θεωρήσει ότι απειλούνται. Γι’ αυτό οι πολίτες δεν πρέπει να πλησιάζουν τα ζώα ούτε για να τα φωτογραφίσουν ή να τα ταΐσουν.

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Από την Κηφισιά μέχρι τη Δυτική Αθήνα

Το φαινόμενο δείχνει πλέον να ξεπερνά τα παραδοσιακά «σύνορα» των βορείων προαστίων. Τον Αύγουστο του 2026 καταγράφηκε οικογένεια αγριογούρουνων στην Πετρούπολη να αναζητεί τροφή, ενώ αντίστοιχες εικόνες έχουν καταγραφεί και στο Δαφνί, όπου ζώα ανατρέπουν κάδους για να φτάσουν στα απορρίμματα.

Το ερώτημα, λοιπόν, που δημιουργεί η ισπανική πρωτοβουλία είναι εύλογο:

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Μήπως η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει και την Αττική;

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Ένα οργανωμένο σύστημα με κάμερες, αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταγράφει τις διαδρομές των ζώων, να εντοπίζει τα σημεία από τα οποία εισέρχονται στον αστικό ιστό και να ειδοποιεί εγκαίρως τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι Ισπανοί αποφάσισαν να διαθέσουν 44.000 ευρώ για να δοκιμάσουν την ιδέα. Στην Αττική, όπου οι συναντήσεις ανθρώπων και αγριογούρουνων έχουν πάψει προ πολλού να αποτελούν είδηση-έκπληξη, ίσως αξίζει τουλάχιστον να εξεταστεί αν ένα αντίστοιχο σύστημα θα μπορούσε να προστεθεί στα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται.

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