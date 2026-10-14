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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (12/10/2026) στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων όταν κοπάδι αγριογούρουνων προσπάθησε να περάσει τον δρόμο με αποτέλεσμα να προκληθεί τροχαίο.

Το τροχαίο συνέβη στο ύψος του χωριού Πηνειάδα στη Λάρισα, όταν αυτοκίνητο που διέσχιζε την Εθνική Οδό έπεσε πάνω σε κοπάδι αγριογούρουνων.

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Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές, καθώς ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, ενώ οι εικόνες μιλούν από μόνες τους με τα ζωντανά να βρίσκονται πεσμένα στο οδόστρωμα.

Πηγή: onlarissa.gr