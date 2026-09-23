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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, σε κεντρική οδό της Θεσσαλονίκης, όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε συνολικά τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:50, στην οδό Μοναστηρίου, όταν ο 30χρονος οδηγός αυτοκινήτου, σύμφωνα με πληροφορίες έπαθε επιληπτική κρίση, και ενώ κινούνταν με το όχημά του, συγκρούστηκε με δίκυκλο και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε τρία σταθμευμένα οχήματα.

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Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα σταθμοί του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής, και σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Φωτογραφίες από voria.gr