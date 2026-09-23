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Συντετριμμένο είναι το προσωπικό του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μετά τον ξαφνικό θάνατο του διευθυντή της Νευρολογικής Κλινικής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών.

Όπως αναφέρει το ThessPost.gr, ο διευθυντής της κλινικής προσήλθε κανονικά στο νοσοκομείο το πρωί. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο γραφείο του, προκειμένου να αλλάξει ρούχα, και κλείδωσε την πόρτα.

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Λίγα λεπτά αργότερα, οι εργαζόμενοι της μονάδας άκουσαν έναν έντονο θόρυβο να προέρχεται από το γραφείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 58χρονος είχε χάσει ξαφνικά τις αισθήσεις του και είχε καταρρεύσει.

Το προσωπικό ενημέρωσε άμεσα την ασφάλεια του νοσοκομείου και, όταν άνοιξαν την πόρτα, εντόπισαν τον διευθυντή χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανακοπή, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.