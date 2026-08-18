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Οι δημοσιογράφοι επέλεξαν να διατηρήσουν τη λέξη στούντιο στον τίτλο της εκπομπής τους, χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες για τη διαφοροποίηση.

Τις θέσεις των παρουσιαστών στην ΕΡΤ1 ανέλαβαν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, οι οποίοι παρουσιάζουν καθημερινά την εκπομπή Στούντιο 4.

Το νέο δίδυμο της κρατικής τηλεόρασης πλαισιώνεται από τον Γιάννη Κορδώνη, εστιάζοντας σε συνεντεύξεις και ιστορίες με κοινωνικό ενδιαφέρον.

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Αρκετή συζήτηση είχε προκαλέσει τους προηγούμενους μήνες τόσο η μεταγραφή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ από την ΕΡΤ, όσο και η αντικατάστασή τους από το δίδυμο Κατερίνας Καραβάτου- Χρήστου Φερεντίνου.

Από «Στούντιο» σε «Studio»

Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του διδύμου Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου να κρατήσει τη λέξξ «στούντιο» στον τίτλο της νέας τους εκπομπής στο ΣΚΑΪ- το περιβάλλον τους όμως, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι ο τίτλος ήταν εξαρχής δική τους ιδέα, οπότε είχαν κάθε δικαίωμα να τον κρατήσουν, έστω και με λατινικούς χαρακτήρες. Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ βγήκε λίγο μετά τη λήξη του συμβολαίου τους με την κρατική τηλεόραση:

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Ο ΣΚΑΪ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Δυναμικοί και αυθεντικοί, άμεσοι και οικείοι, οι δύο δημοσιογράφοι έχουν χτίσει μια στενή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Μια σχέση που βασίζεται στη δύναμη της ουσιαστικής συζήτησης και στην θεματολογία που αφορά όλους.

Η Νάνσυ και ο Θανάσης έρχονται στον ΣΚΑΪ με τους αγαπημένους συνεργάτες τους. Τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες και που, με τη γνώση, το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά τους, έχουν αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές. Όλοι μαζί θα ενισχύσουν το νέο πρόγραμμα του σταθμού με ένα ξεχωριστό, ποιοτικό μαγκαζίνο. Μια εκπομπή με ενδιαφέροντα θέματα, ανθρώπους που έχουν πολλά να πουν, χρήσιμες προτάσεις, θετική ενέργεια και χαμόγελο.

Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο καινούργιο τους studio.

Κατερίνα Καραβάτου: Από τη θέση της Ελένης Τσολάκη στη θέση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου

Ο πρώτος μήνας του 2026 βρήκε την Κατερίνα Καραβάτου να παίρνει τη θέση της Ελένης Τσολάκη στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1. Το πείραμα δεν είχε την κατάληξη που περίμεναν οι ιθύνοντες του σταθμού.

Μια νέα εποχή ξεκινά για το “ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4“, με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου να αναλαμβάνουν την παρουσίαση της καθημερινής εκπομπής στην ΕΡΤ1.

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Με πολύχρονη τηλεοπτική εμπειρία και αμεσότητα συνθέτουν ένα δίδυμο που ισορροπεί ανάμεσα στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία και στις ανθρώπινες ιστορίες. Με χιούμορ, γρήγορα αντανακλαστικά και αυθεντικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, δίνουν το δικό τους στίγμα σε μια καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση με ρυθμό και θετική ενέργεια.

Στο νέο “ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4” ξεχωριστή θέση έχουν ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο που άλλοτε προβληματίζουν, άλλοτε συγκινούν και άλλοτε εμπνέουν. Η εκπομπή ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αναδεικνύει ανθρώπους, τόπους και πρωτοβουλίες που αξίζει να προβληθούν, και κάνει… βόλτες στον χρόνο, φωτίζοντας στιγμές της ιστορίας και του πολιτισμού.

Στην παρέα του “ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4” συμμετέχει και ο Γιάννης Κορδώνης, προσθέτοντας τη δική του δυναμική και τη φρέσκια του ματιά στην καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση.

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Κλείστε το απογευματινό σας ραντεβού με το “ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4” και ετοιμαστείτε για συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, ενδιαφέρουσες ιστορίες και μια διαφορετική ματιά στην καθημερινότητα. Από τον Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 15:00-18:00, στην ΕΡΤ1.