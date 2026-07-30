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«Στούντιο στις 3» θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο τίτλος της νέας καθημερινής εκπομπής που ετοιμάζουν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος για τον ΣΚΑΪ, με την πρεμιέρα να προγραμματίζεται για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η επιλογή του τίτλου δεν είναι τυχαία, καθώς συνεχίζει τη φιλοσοφία ενός τηλεοπτικού brand που οι δύο παρουσιαστές δημιούργησαν και καθιέρωσαν τα τελευταία πέντε χρόνια. (Η πατρότητα, αλλά και η αρχική έμπνευση του τίτλου «Στούντιο 4», ανήκει στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, οι οποίοι τον εμπνεύστηκαν και τον πρότειναν εξαρχής).

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Το «Στούντιο στις 3» αποτελεί τη φυσική εξέλιξη αυτής της ταυτότητας, προσαρμοσμένη πλέον στη νέα τηλεοπτική στέγη και στη μεσημεριανή ζώνη του ΣΚΑΪ, με τον τίτλο να παραπέμπει ευθέως στην ώρα του καθημερινού ραντεβού με τους τηλεθεατές και όχι να αποτελεί αναφορά ή παραλλαγή του προηγούμενου τίτλου.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υπέγραψαν τριετές συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο

«Ο ΣΚΑΪ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Δυναμικοί και αυθεντικοί, άμεσοι και οικείοι, οι δύο δημοσιογράφοι έχουν χτίσει μια στενή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Μια σχέση που βασίζεται στη δύναμη της ουσιαστικής συζήτησης και στην θεματολογία που αφορά όλους.

Η Νάνσυ και ο Θανάσης έρχονται στον ΣΚΑΪ με τους αγαπημένους συνεργάτες τους. Τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες και που, με τη γνώση, το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά τους, έχουν αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές. Όλοι μαζί θα ενισχύσουν το νέο πρόγραμμα του σταθμού με ένα ξεχωριστό, ποιοτικό μαγκαζίνο. Μια εκπομπή με ενδιαφέροντα θέματα, ανθρώπους που έχουν πολλά να πουν, χρήσιμες προτάσεις, θετική ενέργεια και χαμόγελο.

Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο καινούργιο τους studio