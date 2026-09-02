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Ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παρέταξε μια πλήρως ανανεωμένη ενδεκάδα πραγματοποιώντας έντεκα αλλαγές σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος.

Το σκορ άνοιξε ο Αρμάντο Γκονζάλες στο 35ο λεπτό, σημειώνοντας το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της ομάδας.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν απόλυτα, πετυχαίνοντας τρία επιπλέον γκολ με τους Σα, Μπρούνο και Ρόκα.

Η αναμέτρηση έδωσε την ευκαιρία στον Ισπανό τεχνικό να προσφέρει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές και να δοκιμάσει νέες επιλογές στο αρχικό σχήμα.

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Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας με 4-0 της ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άλλαξε ολόκληρη την ενδεκάδα σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος.

Οι Πειραιώτες χρειάστηκαν περίπου μισή ώρα για να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά από τη στιγμή που άνοιξαν το σκορ κυριάρχησαν και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο.

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Άνοιξε λογαριασμό ο Γκονζάλες

Η ΑΕΛ προσπάθησε στο ξεκίνημα να δυσκολέψει τον Ολυμπιακό και στο 24ο λεπτό έχασε τη σημαντικότερη ευκαιρία της. Ο Πόποβιτς έκανε το λάθος, ο Νοικοκυράκης πλάσαρε, αλλά ο Κάρμο έσωσε την ομάδα του πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Ο Ολυμπιακός απάντησε και στο 35’ πήρε το προβάδισμα. Ο Κώστας Φορτούνης έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Αρμάντο Γκονζάλες με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι πέτυχε το 0-1. Ήταν μάλιστα το πρώτο γκολ του Μεξικανού επιθετικού με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Καταιγιστικός μετά την ανάπαυλα

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν το γκάζι και μέσα σε λίγα λεπτά τελείωσαν ουσιαστικά το παιχνίδι.

Στο 48’ ο Γκουστάβο Σα εκμεταλλεύτηκε φάση διαρκείας και λάθος του Μελισσά και με σουτ από κοντά έκανε το 0-2.

Έξι λεπτά αργότερα, στο 54’, ο Μελίσσας απέκρουσε αρχικά προσπάθεια του Φίλη, όμως στην εξέλιξη της φάσης ο Μπρούνο με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3.

Το τελικό 0-4 διαμόρφωσε στο 66’ ο Ζοέλ Ρόκα, ο οποίος μπήκε από δεξιά στην περιοχή και εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση της άμυνας της ΑΕΛ.

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Από εκεί και πέρα το παιχνίδι είχε ουσιαστικά κριθεί, με τον Ολυμπιακό να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Νίκη και ευκαιρίες από τον Μεντιλίμπαρ

Το 0-4 αποκτά πρόσθετη σημασία για τον Μεντιλίμπαρ, καθώς ο προπονητής του Ολυμπιακού χρησιμοποίησε ένα πλήρως ανανεωμένο αρχικό σχήμα, πραγματοποιώντας 11 αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που είχε ξεκινήσει απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.

Παίκτες όπως οι Κουτσογούλας και Φίλης πήραν χρόνο συμμετοχής, ενώ ο Γκονζάλες συνδύασε την πρώτη παρουσία του ως βασικός με το πρώτο του γκολ στα ερυθρόλευκα.

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Για τον Ολυμπιακό ήταν έτσι μια ιδανική πρεμιέρα στη League Phase του Κυπέλλου: τέσσερα γκολ, μηδέν παθητικό και τέσσερις διαφορετικοί σκόρερ, σε μια βραδιά κατά την οποία ο Μεντιλίμπαρ είχε παράλληλα την ευκαιρία να δώσει ανάσες σε βασικούς και αγωνιστικά λεπτά σε ποδοσφαιριστές που τα χρειάζονταν.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Τσελεπίδης, Μπούσης, Σάκιτς, Ρισβάνης, Τσιγγάρας, Παπαγεωργίου, Αλμπάνης, Νοικοκυράκης, Ζτούπης, Νίτσος.

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Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Κουτσογούλας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης, Φρόιλερ, Σα, Φορτούνης, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκονζάλες.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου).

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