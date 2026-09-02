Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα από την Ρασίνγκ Σανταντέρ, καταβάλλοντας στην ισπανική ομάδα το χρηματικό ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Κολομβιανό να γίνεται με αυτόν τον τρόπο η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Advertisement

Advertisement

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος είναι γεννημένος στις 23 Ιουλίου 2003 και αποκτήθηκε από τη Racing Santander, με την οποία εφέτος είχε αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια της La Liga, ως βασικός. Με την ομάδα της Κανταβρίας έχει κάνει 36 συμμετοχές συνολικά, με απολογισμό τρία γκολ και μια ασίστ.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας ξεκίνησε από τη Bogotá της πατρίδας του και το 2023 πήρε μεταγραφή στη Γερμανία για λογαριασμό της Leverkusen (10 συμμετοχές). Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνίστηκε στη Hull City (31 παιχνίδια, 1 γκολ).

Ο Πουέρτα είναι 11 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Κολομβίας και ήταν βασικός σε όλους της τους αγώνες στην πορεία μέχρι τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Γκουστάβο, καλώς όρισες στην οικογένεια του Θρύλου!