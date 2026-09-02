Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Και επίσημα ποδοσφαιριστής της Χαλ Σίτι είναι από τα ξημερώματα της Τετάρτης (02.09.2026) ο Χρήστος Μουζακίτης, καθώς ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου διεθνούς μέσου από τον Ολυμπιακό.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για πενταετές συμβόλαιο, με τον Μουζακίτη να παραμένει στη Χαλ έως το 2031.

Advertisement

Advertisement

Η μεταγραφή του Έλληνα χαφ αναμένεται να αποφέρει στον Ολυμπιακό 15 εκατομμύρια ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Η Χαλ προσθέτει έτσι στο ρόστερ της ακόμη έναν παίκτη από τον Ολυμπιακό, μετά και την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο Μουζακίτης αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Ολυμπιακού και προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα το 2024. Στα δύο χρόνια παρουσίας του σε αυτήν κατέγραψε 78 συμμετοχές, 3 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Παράλληλα, ήταν μέλος της «χρυσής» γενιάς των Πειραιωτών που κατέκτησε το UEFA Youth League το 2024, γράφοντας τη δική του σελίδα στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» ακαδημιών.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, ο νεαρός μέσος έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους νέους του οπαδούς μέσω διαδικτύου.

“Γεια σας φίλοι της Χαλ. Είμαι ο Χρήστος Μουζακίτης. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα με τον σύλλογο και ανυπομονώ να παίξω για εσάς. Πάμε “Τίγρεις”!” ανέφερε στο διαδικτυακό του μήνυμα ο Έλληνας μέσος.