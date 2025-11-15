Ο Χρήστος Μουζακίτης, το μεγάλο ανερχόμενο αστέρι του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, αναδείχθηκε μεγάλος νικητής της διεθνούς ψηφοφορίας της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport, κατακτώντας τον τίτλο του European Golden Boy Web για το 2025.

Ο χαφ του Ολυμπιακού βρέθηκε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του κοινού για τον πιο ταλαντούχο, ελπιδοφόρο και αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα.

Advertisement

Advertisement

Ο διαγωνισμός είχε διάρκεια 5 μηνών, με τον Έλληνα άσο να συγκεντρώνει περισσότερες από 1 εκατ. ψήφους και να αφήνει πίσω του μεγάλα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως ο Κενάν Γιλντίζ και ο Άρντα Γκιουλέρ.

Ο Ολυμπιακός συνεχάρη τον νεαρό παίκτη του κάνοντας μία ανάρτηση στα social media, την οποία συνόδεψε με τη λεζάντα: «Συγχαρητήρια Χρήστο για την κατάκτηση του Golden Boy Web 2025! Είμαστε πολύ υπερήφανοι για σένα»