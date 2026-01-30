Σε τελική ευθεία μπαίνει η επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, καθώς ο Μούσα Σισοκό βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και περνά από εξονυχιστικές ιατρικές εξετάσεις. Ο έμπειρος Γάλλος μέσος, που αγωνίζεται στη Γουότφορντ, «πρόλαβε στη στροφή» άλλους στόχους των «πρασίνων» και όλα δείχνουν ότι απομένουν μόνο οι τυπικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία τόσο με την πλευρά του ποδοσφαιριστή όσο και με τη Γουότφορντ έχει ουσιαστικά κλειδώσει. Εφόσον οι ιατρικές εξετάσεις δεν παρουσιάσουν κάποιο απρόοπτο, ο 36χρονος χαφ θα βάλει άμεσα την υπογραφή του σε συμβόλαιο με το «Τριφύλλι».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δομή της συμφωνίας, καθώς έχει προβλεφθεί ειδικός όρος που διασφαλίζει τον Παναθηναϊκό. Το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια 6 μήνες με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο. Σε περίπτωση που οι «πράσινοι» αποφασίσουν να μην ενεργοποιήσουν το δεύτερο σκέλος για τη σεζόν 2026–27, θα μπορούν να λύσουν τη συνεργασία με την καταβολή ενός μικρού ποσού.

Η επιλογή του Σισοκό δείχνει πρόθεση άμεσης ενίσχυσης στον άξονα, με έναν ποδοσφαιριστή που διαθέτει εμπειρία και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Οι επόμενες ώρες αναμένονται καθοριστικές, με τον Παναθηναϊκό να ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία μεταγραφή που ελπίζει ότι θα αλλάξει τα δεδομένα στη μεσαία γραμμή.