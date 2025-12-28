Την πρώτη του μεταγραφική κίνηση ενόψει Ιανουαρίου ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός.

Το Τριφύλλι συμφώνησε με τον Παναιτωλικό για την μεταγραφή του διεθνούς κεντρικού χαφ, Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος έχει ξεχωρίσει στη φετινή Super League και αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων.

Ο παίκτης αναμένεται να περάσει αύριο από ιατρικά και να ενσωματωθεί άμεσα στο Τριφύλλι, το οποίο δαπάνησε ένα ποσό κοντά στις 700.000 ευρώ ενώ αναμένεται στη συμφωνία των δύο ομάδων να υπάρξουν και έμψυχα ανταλλάγματα, όπως ο Αντριάνο Μπρέγκου.

Οι «πράσινοι» βλέπουν στο πρόσωπο του Κοντούρη μία επένδυση για το μέλλον, σε μία θέση όπου το ελληνικό ποδόσφαιρο υστερεί σε προοπτική και λύσεις.