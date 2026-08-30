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Ο Ροντινέι βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, καθώς έχει συμφωνήσει με τη Σάντος για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, ο 34χρονος δεξιός μπακ αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στη χώρα του, προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας.

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Ο Ολυμπιακός έχει ενημερώσει τον ποδοσφαιριστή και τον εκπρόσωπό του ότι μπορεί να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Ροντινέι ήρθε σε συμφωνία με τη Σάντος, στην οποία αγωνίζεται και ο Νεϊμάρ, και όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει στη Βραζιλία έπειτα από τρία χρόνια.

Ο Ροντινέι αποχώρησε από τη Φλαμένγκο το 2022 για να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Στα 3,5 χρόνια παρουσίας του στους «ερυθρόλευκους» κατέγραψε 157 συμμετοχές, 12 γκολ και 28 ασίστ.