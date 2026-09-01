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Οι Κολομβιανοί θεωρούν «τελειωμένη» την υπόθεση της μεταγραφής του Γκουστάβο Πουέρτα, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να καλύπτει το ποσό της ρήτρας του στην Σανταντέρ και τον 23χρονο μέσο να έρχεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Αρχικά, ο δημοσιογράφος Χούλιαν Καπέρα έγραψε ότι ο Κολομβιανός μέσος πρέπει να θεωρείται ήδη ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ όλων των πλευρών, με τον αγγλικό σύλλογο να καταβάλει στην Ρασίνγκ Σαντατέρ το απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

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🚨🔜 Principio de acuerdo para que Gustavo Puerta sea nuevo jugador del Nottingham Forest 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 y vaya cedido durante una temporada a Olympiacos 🇬🇷



Firmará con el equipo inglés hasta junio de 2030 🔜✍🏽 pic.twitter.com/3NOeeaHZU4 — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 31, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ θα βγει από τα ταμεία του Ολυμπιακού, με τον παίκτη να έρχεται με απευθείας μεταγραφή στην Ελλάδα, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο δαπανηρές μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Πουέρτα είχε συνδεθεί μεταγραφικά με τον Ολυμπιακό αμέσως μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε μία υπόθεση που κράτησε για περισσότερο από ένα μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος ήταν αρκετά κοντά να κλείσει στους «ερυθρόλευκους», ωστόσο το στενό πρέσινγκ της Μπενφίκα και άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων «φρέναρε» την υπόθεση.

Από την Κολομβία εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι ο 23χρονος είπε τελικά το «ναι» στη Νότιγχαμ, σκεπτόμενος την προοπτική να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ο Πουέρτα που έπαιξε βασικός και στα πέντε παιχνίδια της Κολομβίας στο Μουντιάλ 2026 αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τους Άγγλους μέχρι το 2030, μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ. Προς το παρόν ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες γύρω από την υπόθεση του Κολομβιανού.