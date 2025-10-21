Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη την πρόσληψη του πρώην προπονητή της Έβερτον, Σον Ντάις.

Ο 54χρονος τεχνικός αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Πρέμιερ Λιγκ μετά την απόλυση του Άγγελου Ποστεκόγλου.

«Ο πρώην παίκτης της νεανικής ομάδας της Φόρεστ εντάσσεται στον σύλλογο με συμβόλαιο που θα ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και θα αναλάβει την πρώτη του αναμέτρηση την Πέμπτη το βράδυ, όταν οι Ρέντς θα αντιμετωπίσουν την Πόρτο στο Europa League», ανέφερε η Φόρεστ σε δήλωσή της.

«Ο Ντάις θα έχει μαζί του μία έμπειρη προπονητική του ομάδα, αποτελούμενη από τους Ίαν Γουόαν και Στιβ Στόουν — και οι δύο πρώην παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ, οι οποίοι μαζί πραγματοποίησαν περισσότερες από 400 εμφανίσεις για τους Ρεντς τη δεκαετία του 1990. Ένας σεβαστός και έμπειρος προπονητής της Premier League, ο Ντάις φέρνει τον τέλειο συνδυασμό χαρακτήρα, τακτικής οξυδέρκειας και αποδεδειγμένων επιτευγμάτων για να καθοδηγήσει τον σύλλογο στο επόμενο κεφάλαιό του. Έχοντας διευθύνει περισσότερους από 330 αγώνες της Premier League στην καριέρα του μέχρι σήμερα, ο Ντάις έχει χτίσει ομάδες που χαρακτηρίζονται από αμυντική οργάνωση, σκληράδα και δύναμη από στημένες φάσεις — ιδιότητες που ευθυγραμμίζονται στενά με τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας ομάδας και την ποδοσφαιρική ταυτότητα του συλλόγου. Ως πρώην παίκτης νέων της Φόρεστ που ζει στην περιοχή, ο Ντάιτς έχει επίσης βαθιά κατανόηση των αξιών και της υπερηφάνειας της Φόρεστ και των οπαδών της. Με τον χαρακτήρα του, την τακτική του οξυδέρκεια και τις ικανότητές του στη διαχείριση ανθρώπων, ο διορισμός του αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για μια επιτυχημένη και ανταγωνιστική σεζόν τόσο σε εγχώριες όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

Αξίζει να σημειωθεί πως από τότε που έγινε ιδιοκτήτης της Φόρεστ τον Μάιο του 2017, ο Ευάγγελος Μαρινάκης έχει διορίσει 11 μόνιμους ή πλήρους απασχόλησης προπονητές. Συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών προπονητών, ο συνολικός αριθμός των αλλαγών στην προπονητική ομάδα είναι μεγαλύτερος.

Ο Ντάις γίνεται ο τρίτος προπονητής των «Reds» για τη φετινή σεζόν, μετά τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο και τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό.

