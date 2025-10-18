Ο Άγγελος Ποστέκογλου μετά την ήττα με 3-0 από την Τσέλσι αποτελεί παρελθόν από το πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα βρισκόμενη μόλις μια θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού με πέντε βαθμούς σε οκτώ αγώνες.

Nottingham Forest Football Club can confirm that after a series of disappointing results and performances, Ange Postecoglou has been relieved of his duties as head coach with immediate effect.



The Club will make no further comment at this time. — Nottingham Forest (@NFFC) October 18, 2025

Αυτό πλήρωσε στην αρχή ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο που μετά την επιτυχημένη περσινή χρονιά αποτέλεσε παρελθόν στο ξεκίνημα της σεζόν, με τον Άγγελο Ποστέκογλου να αναλαμβάνει τα ηνία του συλλόγου, αλλά ούτε ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός κατάφερε να αλλάξει την εικόνα, με την Νότιγχαμ Φόρεστ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της και με τον πρώην προπονητή της Τότεναμ, μετά την λήξη της αναμέτρησης κόντρα στην Τσέλσι, όπου οι κόκκινοι γνώρισαν για ακόμα ένα παιχνίδι την ήττα με 3-0.

Στο πάγκο της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη ο Ποστέκογλου έμεινε για οκτώ παιχνίδι έχοντας 6 ήττες και 2 ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις.