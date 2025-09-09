Ο Άγγελος Ποστέκογλου ανακοινώθηκε επίσημα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη και επιστρέφει στους πάγκους μόλις 3 μήνες μετά την απόλυσή του από την Τότεναμ και παρά το γεγονός ότι κατέκτησε το πρώτο Europa League της ιστορίας της.

Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής αντικαθιστά τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο στον πάγκο της Φόρεστ, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Πρόεδρος της Νότιγχαμ και του Ολυμπιακού ήθελε διακαώς τον Ποστέκογλου στον πάγκο της ομάδας, καθώς είναι μεγάλος θαυμαστής του. «Φέρνουμε έναν προπονητή ο οποίος έχει αποδείξει συνέπεια στις κατακτήσεις τροπαίων», δήλωσε ο Β. Μαρινάκης μετά την ανακοίνωση Ποστέκογλου.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Ange Postecoglou as the Club’s First Team Head Coach.



Postecoglou has been in management for over 25 years, arriving on Trentside with experience of regularly competing and winning trophies at the highest level.… pic.twitter.com/Yc2XLrZa7M September 9, 2025

Τον Μάιο, μετά το παιχνίδι της Τότεναμ κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας και κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου, Βρετανός δημοσιογράφος μετέφερε στον Ποστέκογλου ότι αποτελεί τον πρώτο Αυστραλό προπονητή, που θα προπονήσει ομάδα σε τελικό Ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Γρήγορα, ο Ποστέκογλου «έβαλε τα πράγματα στην θέση τους» και υπενθύμισε στον δημοσιογράφο πως δεν είναι ακριβώς έτσι, δηλώνοντας Έλληνας και περήφανος για τις δύο καταγωγές του. «Θα είμαι επίσης ο πρώτος που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Είμαι επίσης Έλληνας. Είμαι περήφανος και για τις δύο καταγωγές μου», η απάντηση του Ελληνοαυστραλού προπονητή της Τότεναμ στον δημοσιογράφο.

Ποιος είναι ο Ποστέκογλου

Ο Ποστέκογλου, κατέκτησε με την Τότεναμ το Europa League της περασμένης σεζόν κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ απέκλεισε από τα ημιτελικά την έκπληξη της διοργάνωσης, την Μπόντο Γκλιμτ.

Νωρίτερα, η Τότεναμ απέκλεισε την Άιντραχτ Φρανκφούρτης από τα προημιτελικά και την Αλκμαάρ στην φάση των «16». Στο League Stage του Europa League, η Τότεναμ τερμάτισε στην 4η θέση, ενώ στην αγγλική Premier League, τερμάτισε λίγο πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού.

Έχει προπονήσει αρκετές ομάδες στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Ομάδας, με την οποία κατέκτησε το Ασιατικό Κύπελλο το 2015. Ο Ποστέκογλου βρέθηκε επίσης στον πάγκο της Σέλτικ, με την οποία κατέκτησε 2 πρωταθλήματα, 1 κύπελλο και 2 League Cup Σκωτίας.

Όσον αφορά την καταγωγή του, ο Ποστέκογλου είναι γεννημένος στην Ελλάδα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο μεγάλωσε στην Αυστραλία, καθώς μετανάστευσε με την οικογένειά του σε ηλικία 5 ετών.