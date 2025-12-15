Πέθανε σήμερα στην οικία της η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση, η Ειρήνη Μαρινάκη «απεβίωσε σήμερα στην οικία της», έχοντας δίπλα της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η απώλειά της σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την οικογένεια, καθώς υπήρξε το στήριγμα του Μιλτιάδη Μαρινάκη και μια δυναμική παρουσία που στάθηκε διακριτικά αλλά ουσιαστικά στο πλευρό του συζύγου και του γιου της όλα αυτά τα χρόνια.

Η εξόδιος ακολουθία της

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν την Ειρήνη Μαρινάκη, την ερχόμενη Τετάρτη (17/12) στον Πειραιά, δηλαδή στην πόλη με την οποία η οικογένεια έχει άρρηκτους δεσμούς.

Ως εκ τούτου, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.