Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε σοβαρή, αλλά ευτυχώς όχι κρίσιμη, κατάσταση παραμένει νοσηλευόμενο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ το 3χρονο αγοράκι, το οποίο έπεσε το πρωί της Τρίτης από μπαλκόνι κατοικίας στην Κρήτη.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Λενικά του Δήμου Αγίου Νικολάου. Παρότι, σύμφωνα με τους γιατρούς, η ζωή του παιδιού δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Advertisement

Advertisement