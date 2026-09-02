Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του οδηγού που καταγράφηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης , ξηλώνοντας στην πορεία τα πλαστικά διαχωριστικά κολωνάκια.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον ένα όχημα που εντοπίστηκε αναποδογυρισμένο στη θαλάσσια περιοχή της Νεάπολης, καθώς τα χαρακτηριστικά του φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με εκείνο που καταγράφηκε στο επίμαχο βίντεο.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο τύπος, το χρώμα και επιμέρους χαρακτηριστικά του οχήματος που βρέθηκε στη θάλασσα παραπέμπουν στο Ι.Χ. του επικίνδυνου περιστατικού στον ΒΟΑΚ.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο οδηγός, αντιλαμβανόμενος την κινητοποίηση της Αστυνομίας, να επιχείρησε να εξαφανίσει τα ίχνη του, καταλήγοντας στο να ρίξει το όχημα στη θάλασσα. Εκτιμάται ότι αυτό μπορεί να συνέβη δύο ή τρεις ημέρες πριν από τον εντοπισμό του.

Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί επιχείρηση ανέλκυσης του οχήματος, σε συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ. με το Λιμενικό Σώμα. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει ο αριθμός πλαισίου (VIN), καθώς μέσω αυτού μπορεί να προκύψει η ταυτότητα του ιδιοκτήτη.

Παράλληλα, οι Αρχές φαίνεται να έχουν συγκεντρώσει στοιχεία που οδηγούν σε συγκεκριμένο πρόσωπο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για άνδρα κρητικής καταγωγής από την περιοχή του Μυλοποτάμου.

Επικύνδυνος ελιγμός

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Αυγούστου, στον ΒΟΑΚ, στο ρεύμα προς Μάλια. Στο βίντεο που καταγράφηκε, ο οδηγός φαίνεται να κινείται στο αντίθετο ρεύμα προκειμένου να προσπεράσει δύο οχήματα, αψηφώντας τον κίνδυνο σοβαρού τροχαίου.

Κατά τη διάρκεια της προσπέρασης, το Ι.Χ. πέρασε πάνω από τα πλαστικά διαχωριστικά της οδού, προκαλώντας την καταστροφή και την αποκόλλησή τους. Στη συνέχεια, ο οδηγός επανήλθε στο ρεύμα κυκλοφορίας του και συνέχισε την πορεία του.