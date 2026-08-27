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Ο τραυματισμός προκάλεσε κάταγμα αυχενικού σπονδύλου και κάκωση νωτιαίου μυελού, καθιστώντας αναγκαία τη μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για χειρουργική επέμβαση.

Η ιατρική ομάδα πραγματοποίησε επέμβαση για τη σταθεροποίηση της βλάβης, χρησιμοποιώντας ειδικό εμφύτευμα που μεταφέρθηκε επειγόντως από την Αθήνα.

Παρά την αρχική βελτίωση, η νευρολογική κατάσταση του ασθενούς παρουσίασε μεταβολές, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κρίσιμη πορεία της υγείας του.

Ο άνδρας νοσηλεύεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι ειδικοί διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία για τις πιθανότητες μελλοντικής βελτίωσης της κατάστασής του.

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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε παραλία στα Χανιά, με έναν 45χρονο να τραυματίζεται σοβαρά στον αυχένα ενώ βρισκόταν στη θάλασσα και έπαιζε με το μικρό ανιψάκι του. Ο άνδρας υπέστη κάταγμα σε αυχενικό σπόνδυλο, με παράλληλη κάκωση του νωτιαίου μυελού και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη (25/8), όταν ο 45χρονος είχε πάει για μπάνιο σε παραλία των Χανίων μαζί με το μικρό κορίτσι. Κάποια στιγμή οι δυο τους μπήκαν στη θάλασσα για να παίξουν.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας πήρε το παιδί στους ώμους του με σκοπό να βουτήξει. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, όμως, το κορίτσι φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε πάνω στον αυχένα του θείου της, αντί να καταλήξει στο νερό.

Η απότομη πρόσκρουση προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό. Ο 45χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε μέσα στη θάλασσα, έχοντας υποστεί κάταγμα αυχενικού σπονδύλου και τραυματισμό του νωτιαίου μυελού.

Αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Για τις ανάγκες του χειρουργείου χρειάστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να μεταφερθεί επειγόντως από την Αθήνα ειδικό εμφύτευμα.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από την ομάδα νευροχειρουργών του Βενιζελείου, με στόχο τη σταθεροποίηση της βλάβης και τον περιορισμό του κινδύνου περαιτέρω νευρολογικών επιπλοκών.

Μετά το χειρουργείο, η αρχική εικόνα ήταν σχετικά ενθαρρυντική, καθώς ο 45χρονος μπορούσε να κινήσει τα χέρια του. Ωστόσο, η νευρολογική του κατάσταση μεταβλήθηκε στη συνέχεια και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σήμερα δεν παρουσιάζει την ίδια κινητικότητα στα άνω άκρα.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει προβληματισμό στην ιατρική ομάδα, η οποία παρακολουθεί συνεχώς την πορεία του, καθώς η έκταση του τραυματισμού και η νευρολογική εικόνα παραμένουν κρίσιμα στοιχεία για την αποκατάστασή του. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι γιατροί διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία, εκτιμώντας πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Ο 45χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την εξέλιξη της κατάστασής του.

Πηγή: neakriti.gr