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Δύο κρατούμενοι των φυλακών Μαλανδρίνου φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί που έδωσαν την εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού τον Ιανουάριο του 2026.

Ο επιστάτης της οικίας εντόπισε εγκαίρως τη βόμβα, αποτρέποντας την έκρηξη του μηχανισμού που περιείχε δέκα κιλά ζελατοδυναμίτιδας στο μπαλκόνι της κατοικίας.

Οι αρχές ερευνούν το κίνητρο της επίθεσης και εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση της υπόθεσης με μεταγενέστερη ένοπλη επίθεση που δέχθηκε ο ίδιος επιχειρηματίας στη Βούλα.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αποτυχημένη βομβιστική επίθεση στη βίλα Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα, υπόθεση που εξιχνιάστηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά οκτώ άτομα, ενώ έξι από αυτά, πέντε άνδρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν την Τρίτη και την Τετάρτη σε διαφορετικά σημεία.

Ως ηθικοί αυτουργοί της επίθεσης περιγράφονται δύο κρατούμενοι των φυλακών Μαλανδρίνου, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, φέρονται να έδωσαν μέσα από τα κελιά τους την εντολή για την οργάνωση και την πραγματοποίηση της επίθεσης σε βάρος του επιχειρηματία.

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Ο ένας, ελληνικής καταγωγής, απασχολεί τις Αρχές από το 2015 και έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Μόνο το 2023 είχαν σχηματιστεί σε βάρος του πέντε διαφορετικές δικογραφίες για κλοπές, ναρκωτικά και ληστεία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τον Ιανουάριο του 2026 φέρεται να εμπλέκεται και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος σκληρού Αλβανού κακοποιού μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου κρατείται.

Ο δεύτερος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είναι αλβανικής καταγωγής. Έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κλοπές και ληστείες, ενώ το ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνει και κατηγορία για ανθρωποκτονία στην Αθήνα το 2025.

Οι δύο κρατούμενοι φέρονται να έδωσαν εντολή στους έξι συνεργούς τους που βρίσκονταν εκτός φυλακής να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν την επίθεση. Οι αστυνομικοί αποδίδουν στους έξι ενεργό συμμετοχή στην τοποθέτηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στη βίλα του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2026, στην περιοχή του Αγιοφυλλιού στη Λευκάδα. Οι δράστες είχαν τοποθετήσει στο πίσω μπαλκόνι της βίλας έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος περιείχε 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας και βραδύκαυστο φυτίλι. Ο επιχειρηματίας απουσίαζε εκείνη την περίοδο, ωστόσο ο επιστάτης της κατοικίας εντόπισε τη βόμβα πριν αυτή πυροδοτηθεί.

Η έγκαιρη αντίδραση του επιστάτη απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς ο μηχανισμός δεν εξερράγη. Η πολύμηνη έρευνα των στελεχών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών οδήγησε στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι εξέδωσαν τα εντάλματα σύλληψης για τους έξι κατηγορούμενους.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για σύσταση συμμορίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών.

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Η υπόθεση, ωστόσο, αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας μιας δεύτερης επίθεσης που φέρεται να δέχθηκε ο ίδιος επιχειρηματίας λίγους μήνες αργότερα. Τον Μάιο του 2026 έγινε στόχος ένοπλης επίθεσης στη Βούλα, με τους δράστες εκείνης της ενέργειας να παραμένουν μέχρι σήμερα άγνωστοι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στην αποτυχημένη βομβιστική επίθεση στη Λευκάδα και την ένοπλη επίθεση στη Βούλα. Παράλληλα, παραμένει άγνωστο το ακριβές κίνητρο πίσω από την εντολή που, σύμφωνα με τη δικογραφία, δόθηκε μέσα από τις φυλακές.

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και περνά τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί το υπόβαθρο της επίθεσης, ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και κυρίως ποιος ήταν ο λόγος που ο επιχειρηματίας μπήκε στο στόχαστρο.

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