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Μια 21χρονη γυναίκα φέρει τα σοβαρότερα τραύματα και πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι από ομάδα ειδικών ιατρών.

Οι υπόλοιπες τρεις τραυματίες, ηλικίες 17, 50 και 62 ετών, νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική με την κατάσταση της υγείας τους να μην κρίνεται σοβαρή.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό.

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Μια γυναίκα, 21 ετών, είναι η πιο σοβαρά τραυματισμένη από το σημερινό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπόλοιπες τρεις τραυματίες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Η 21 ετών γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα, είναι αιμοδυναμικά σταθερή και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς οι απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι. Η επέμβαση θα γίνει από ομάδα ειδικών: χειρουργών ορθοπαδικών, αγγειοχειρουργών και πλαστικών χειρουργών. Παράλληλα, φέρει τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη, τα οποία όμως δεν απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση.

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Οι υπόλοιπες τρεις τραυματίες, ηλικίας 17, 50 και 62 ετών, φέρουν μεν τραύματα και η κατάστασή τους δεν κρίνεται σοβαρή. Θα παραμείνουν ωστόσο για νοσηλεία και παρακολούθηση στη Χειρουργική Κλινική.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και η 62χρονη περίμεναν στη στάση του λεωφορείου τη στιγμή του περιστατικού, ενώ η 50χρονη και η 17χρονη επέβαιναν στο λεωφορείο.

Αναλυτικά η κατάσταση των τεσσάρων γυναικών

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, η μία από τρεις γυναίκες, μια 21χρονη, φέρει τα σοβαρότερα τραύματα, ενώ η κατάσταση των άλλων τριών, κρίνεται καλύτερη. Πρόκειται για μια 62χρονη, οι απεικονιστικές εξετάσεις της οποίας είναι καλές και δεν θα χρειαστεί επέμβαση,όπως εκτιμούν οι γιατροί, αλλά και μια 17χρονη και μια 50χρονη. Όλες τους νοσηλεύονται στις χειρουργικές κλινικές του νοσοκομείου.

Η 21χρονη φέρει βαριά τραύματα, είναι αιμοδυναμική σταθερή και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς οι απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι. Η επέμβαση θα γίνει από ομάδα ειδικών, χειρουργών ορθοπεδικών, αγγειοχειρουργών και πλαστικών χειρουργών. Φέρει επίσης τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη, αλλά χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση τους.

Αρχικά, σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΕΚΑΒ, διασώστες του οποίου παρείχαν τις Πρώτες Βοήθειες και στη συνέχεια τις μετέφεραν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, οι δύο γυναίκες, ηλικίας 21 και 62 χρόνων, έφεραν πιο σοβαρά τραύματα με κατάγματα από τη λεκάνη και κάτω.