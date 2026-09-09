Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (9/9) σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:20.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να παράσχει υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ