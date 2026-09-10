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«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας», υποστήριξε ο δικηγόρος και στενός φίλος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, λίγες ώρες μετά τον θάνατό του σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι.

Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη περίπου μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του και, όπως είπε, δεν είχε αντιληφθεί καμία ένδειξη που να μαρτυρούσε ότι ο τραγουδιστής αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα με την υγεία του.

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«Εγώ με τον Γιώργο συναντήθηκα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Δεν είχε κανένα μα κανένα πρόβλημα υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ο προσωπικός του γιατρός και κουμπάρος, κ. Ζαφειρίου, με τον οποίο τον συνέδεε πολυετής σχέση.

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν ο τραγουδιστής αντιμετώπιζε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, ο Χαράλαμπος Λυκούδης απάντησε πως, από όσα ο ίδιος γνωρίζει, δεν υπήρχε κάποια σχετική πάθηση. Ο στενός φίλος και δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε, επίσης, στις επόμενες κινήσεις που ενδέχεται να πραγματοποιήσει η οικογένεια μετά τον θάνατό του. Όπως εξήγησε, η οικογένεια είναι εκείνη που έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικονομικά της δικαιώματα και να αποφασίσει για τις επόμενες νομικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο ορισμός τεχνικού συμβούλου.

«Τα δικονομικά δικαιώματα μπορεί να τα ασκήσει η οικογένεια. Θα έρθω σήμερα σε επαφή μαζί τους. Δεν ξέρω εάν θα σεβαστεί την επιλογή του Γιώργου στο πρόσωπό μου ή θα έχει κάποια άλλη επιλογή συνηγόρου», σημείωσε ο κ. Λυκούδης.

Όπως πρόσθεσε, η οικογένεια έχει τη δυνατότητα να ορίσει τεχνικό σύμβουλο και να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Η οικογένεια είναι αυτή που θα μπορεί να ορίσει τεχνικό σύμβουλο και να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις προκειμένου να διαλευκανθούν και να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης […] Δεν θα πρέπει να αφήσουμε ευθύνες δίχως να διερευνηθούν», κατέληξε.