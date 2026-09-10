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Ο Γιάννης Κότσιρας αποχαιρέτησε με το δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή χθες το απόγευμα.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της συναυλίας του το βράδυ της Τετάρτης αναφέρθηκε στο Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας στο κοινό μία ιστορία από τα παλιά. Εμφανώς συγκινημένος ξεκίνησε την αναφορά του λέγοντας: «Δεν ήμασταν φίλοι αλλά τον αγαπούσα πολύ, ήταν πολύ τρυφερός και ευαίσθητος άνθρωπος», ενώ συνεχίζοντας αναφέρθηκε στην εποχή που δούλευαν σε γειτονικά κέντρα διασκέδασης: «Δουλεύαμε κολλητά, εγώ στην ακτή Πειραιώς με Νταλάρα, Μαχαιρίτσα, Ζουγανέλη. Κάποιο βράδυ τελειώνουμε εμείς και πάω δίπλα να τον βρω, δεν είχε βγει ακόμα. Πήγα να του μιλήσω του είπα “πας πάρα πολύ καλά, όταν κλείνουμε εμείς έρχεται κόσμος σε σένα” και εκείνος μου απάντησε “Γιάννη μου, έτσι είναι, για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση”».

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Κλείνοντας την αναφορά του, ο τραγουδιστής είπε: «θέλω να πούμε λίγο από ένα τραγούδι του συνεργάτη μου Νίκου Τερζή για να τον θυμηθούμε». Αμέσως μετά, ερμήνευσε τη γνωστή επιτυχία «Ανήκω σε μένα».