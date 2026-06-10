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Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της επετειακής συναυλίας του Γιάννη Κότσιρα στο Θέατρο Βράχων είχε πρωταγωνιστή έναν μικρό θαυμαστή, ο οποίος απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού όταν ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε δίπλα στον αγαπημένο ερμηνευτή.

Το βράδυ της Τρίτης 9 Ιουνίου, ο Γιάννης Κότσιρας γιόρτασε τα 30 χρόνια της πορείας του στη δισκογραφία με μια ξεχωριστή συναυλία. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν, ήταν η εμφάνιση του μικρού Θανάση, ενός παιδιού με προβλήματα όρασης, το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις με την ερμηνεία του.

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Ο τραγουδιστής τού έδωσε το μικρόφωνο για να τραγουδήσει το αγαπημένο κομμάτι «Κάθε Φορά» και η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση. Η αυθεντικότητα, ο ενθουσιασμός και η συγκίνηση του μικρού Θανάση δημιούργησαν μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, με τους θεατές να τον αποθεώνουν με παρατεταμένο χειροκρότημα.

#kotsiras #theatrovraxon #τεχνη #προσβασιμοτητα ♬ Kathe Fora – Yiannis Kotsiras @cultural_stories Εκτός του ότι είναι στην κορυφή σταθερά τόσα χρόνια ο κ. Κότσιρας, χθες και σήμερα στο Θέατρο Βράχων τραγούδησε για ΟΛΟΥΣ. Για τους ανθρώπους με αναπηρία όρασης είχαμε απτική ξενάγηση πριν την έναρξη της συναυλίας, για κωφούς και βαρήκοους είχε παράλληλη διερμηνεία στην ΕΝΓ και φυσικά ο χώρος φρόντισε να είναι προσβάσιμος και για ανθρώπους με κινητική αναπηρία- χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. Συγχαρητήρια και στον καλλιτέχνη και στους μουσικούς του και στην Menta Art Events. Ευχαριστώ τόσο πολύ για τη συνεργασία 🙏 #culturalstories

Το σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media συγκίνησε χιλιάδες χρήστες, οι οποίοι μίλησαν για μια στιγμή γεμάτη δύναμη, χαρά και αγάπη για τη μουσική.