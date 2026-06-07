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Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Νίκος Τερζής στο Action 24, μιλώντας για τη μεγάλη του διαδρομή στη μουσική, τις συνεργασίες που σημάδεψαν την καριέρα του, αλλά και τους τραγουδιστές που ξεχωρίζει μέσα από την ελληνική δισκογραφία.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης αναφέρθηκε με ιδιαίτερη αγάπη στην Άννα Βίσση, τονίζοντας πως είναι μία από τις σημαντικότερες φωνές που έχει αναδείξει η Ελλάδα. Όπως είπε, χαίρεται ιδιαίτερα για την επιστροφή της και για τη νέα πορεία που έχει χαράξει μαζί με τον Νίκο Καρβέλα, τον οποίο επίσης εκτιμά βαθιά.

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«Η Άννα είναι μια τραγουδίστρια από τις λίγες που έχουμε στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως χαίρεται όταν βλέπει ανθρώπους της μουσικής να πετυχαίνουν, γιατί η αγάπη για το τραγούδι είναι αυτή που τους ενώνει όλους.

Μιλώντας για τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες, ο Νίκος Τερζής ξεχώρισε τον Νίκο Οικονομόπουλο και τον Νίκο Βέρτη, ενώ ξεκαθάρισε πως οι προσωπικές του επιλογές δεν βασίζονται μόνο στην επιτυχία ή στις πωλήσεις. Αν έπρεπε να δημιουργήσει έναν πολυσυλλεκτικό δίσκο, θα επέλεγε καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Μπάμπης Στόκας και η Μελίνα Κανά.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως οι καλλιτέχνες που τον συγκινούν περισσότερο είναι εκείνοι που συνδέονται με το λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες φωνές του παρελθόντος, αναφέροντας πως θα ήθελε να «αναστήσει» ερμηνευτές όπως ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Στράτος Διονυσίου και ο Αγγελόπουλος, καθώς εκεί βρίσκονται τα μουσικά του ακούσματα.

Ο συνθέτης μίλησε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκε με τον Σάκη Ρουβά, τον Γιώργο Μαζωνάκη και την Έλενα Παπαρίζου. Όπως εξήγησε, δεν επέλεγε ποτέ να δουλεύει μόνο με ήδη καταξιωμένα ονόματα, αλλά με ανθρώπους που πίστευε ότι μπορούσαν να εξελιχθούν.

«Ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα μαζί του, ο Μαζωνάκης ήταν μηδέν, η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν», είπε, υπογραμμίζοντας πως τον ενδιέφερε να δημιουργεί καλλιτέχνες και όχι απλώς να ακολουθεί έτοιμες επιτυχίες.

Ιδιαίτερη ήταν και η αναφορά του στον Γιάννη Κότσιρα, με τον οποίο τους συνδέει μια μακροχρόνια φιλία και συνεργασία. Ο Νίκος Τερζής αποκάλυψε πως η σχέση τους ξεκίνησε από τον στρατό και εξελίχθηκε σε μια βαθιά προσωπική σύνδεση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως τον θεωρεί αδερφό του.

Για τον ίδιο, το σημαντικότερο στις συνεργασίες δεν είναι η εμπορικότητα αλλά η ανθρώπινη σχέση και η πίστη στο τραγούδι. Όπως τόνισε, δεν θα επέλεγε ποτέ έναν καλλιτέχνη μόνο επειδή είναι δημοφιλής, αν δεν τον εκφράζει ως άνθρωπος και ως δημιουργός.

«Δεν με ενδιαφέρουν τα εκατομμύρια, με ενδιαφέρει το καλό τραγούδι και το καλό λαϊκό τραγούδι», ανέφερε, δείχνοντας πως η μουσική παραμένει για εκείνον πάνω από κάθε εμπορικό στόχο.