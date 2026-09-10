Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε την Τετάρτη από ανακοπή καρδιάς σε ιδιωτικό ιατρείο, ενώ είχε παρουσιάσει λιποθυμικό επεισόδιο σε εστιατόριο λίγες ημέρες νωρίτερα.

Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντόπισε στο συγκεκριμένο ιατρείο παράνομα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία δεν υπήρχαν σε προγενέστερους ελέγχους.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει πως η πλασμαφαίρεση αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία που δεν επιτρέπεται σε χώρους χωρίς τις κατάλληλες προδιαγραφές ασφαλείας.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη, ενώ η διοίκηση του συλλόγου προανήγγειλε την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης (09.09.2026), όταν υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Live News, το απόγευμα του Σαββάτου ο καλλιτέχνης βρισκόταν σε εστιατόριο στην Κηφισιά με παρέα, όταν γύρω στις 19:00 φέρεται να λιποθύμησε στο τραπέζι.

Advertisement

Advertisement

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε λιποθυμήσει το Σάββατο

«Το Σάββατο το απόγευμα ήρθε για φαγητό εδώ στην Κηφισιά ο Μαζωνάκης. Το μαγαζί δεν είχε πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή λιποθύμησε πάνω στο τραπέζι. Υπήρξε μια αναστάτωση, ήταν μαζί με άλλα τρία άτομα. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού και η παρέα του προσπάθησαν να το διαχειριστούν με διακριτικότητα. Τον έβγαλαν έξω από την πίσω πόρτα. Γύρω στις 7 το απόγευμα συνέβησαν όλα αυτά. Φαινόταν από τον τρόπο που το χειρίστηκαν ότι δεν ήθελαν να πάρει έκταση το θέμα».

«Είδαμε ασθενοφόρο και λέγαμε κάτι γίνεται, κάποιος πέθανε. Τα κάνανε πολύ απαλά τα πράγματα, να μην καταλάβει ο κόσμος. Ήταν δηλαδή 20:30 – 21:00, μόλις αρχίζει να νυχτώνει. Είχε έρθει ένα αυτοκίνητο και είχε κλείσει το δρόμο εδώ πέρα, ώστε να μην περνάνε άλλα αυτοκίνητα.

Ήταν ένα μαύρο αυτοκίνητο που έκλεισε το δρόμο από το κατάστημα στο οποίο έτρωγε. Ήρθε το ασθενοφόρο μετά από μισή – μία ώρα και το πήγαν από το πλάι του μαγαζιού, από το πίσω μέρος. Δεν είχε μαζευτεί κόσμος, το έκαναν πολύ διακριτικά. Πολλή ησυχία, δεν είχε βγει κανένας έξω».

Άμεση αυτοψία στι ιατρείο όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης

Άμεσο έλεγχο στο ιατρείο, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση διενήργησε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών της διαδικασίας. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του ΙΣΑ, μεταξύ άλλων, δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ιατρεία, όπου συστεγάζονταν παθολόγος και ιατρός χωρίς ειδικότητα, είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και πρόσφατα κατά τα έτη 2024 και 2025. Κατά το χρόνο των επιτόπιων ελέγχων αυτών δεν διαπιστώθηκε η εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε χορηγήσει βεβαιώσεις λειτουργίας παθολογικού ιατρείου και ιατρείου άνευ ειδικότητας, που συστεγάζονταν.

Advertisement

“Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ποτέ σε ιατρεία που δεν έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών”, τονίζει ο ΙΣΑ.

Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ, εκτός από τον έλεγχο που διενεργεί για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πραγματοποιεί και αυτεπάγγελτους απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους και αυτοψίες, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης δήλωσε: “Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ο ΙΣΑ πραγματοποιεί ελέγχους για την εξασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Advertisement

Πρόσθεσε ότι για τυχόν διαπιστωθείσες παραβάσεις επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές κυρώσεις και ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα βίντεο από ανάρτηση άλλης ασθενούς του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, η οποία είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από την ίδια γιατρό.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, η ασθενής περιγράφει τη δική της εμπειρία από τη θεραπεία ως ιδιαίτερα θετική. Όπως αναφέρει, η διαδικασία είχε ως στόχο την απομάκρυνση συγκεκριμένων ουσιών από το αίμα, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, η θεραπευτική προσέγγιση συνδυάστηκε και με θεραπεία βλαστοκυττάρων.

Advertisement

«Αυτή την εβδομάδα έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην πορεία της ίασής μου. Την Τρίτη και χθες Πρωτομαγιά έκανα δύο συνεδρίες αιμοαφαίρεσης. Πρόκειται για μια θεραπευτική διαδικασία καθαρισμού του αίματος που απομακρύνει τοξίνες, βαρέα μέταλλα, φλεγμονώδεις πρωτεΐνες και άχρηστα στοιχεία που βαραίνουν το σώμα.

Αμέσως μετά τη δεύτερη συνεδρία έκανα και θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Ένα δυνατό βήμα αναγέννησης και κυτταρικής επανεκκίνησης από μέσα προς τα έξω. Η αναγέννηση ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, όπως έχω ξαναγράψει και συνεχίζεται δυναμικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δόκτορα Ι. Γ. και στην υπέροχη ομάδα της για τη φροντίδα, τον επαγγελματισμό και την ενσυναίσθηση τους σε όλη τη διαδικασία. Ένιωσα ασφάλεια, στήριξη και εμπιστοσύνη», ανέφερε η ασθενής περιγράφοντας την εμπειρία της στο εν λόγω ιατρείο.

Advertisement