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Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα στο ιατρείο, όπου εντόπισαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, εξετάζοντας την προέλευση και την πιστοποίηση του ιατρικού εξοπλισμού.

Η υπεύθυνη γιατρός κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού αίματος παρατηρήθηκε ξαφνική επιδείνωση στην υγεία του 54χρονου ασθενούς.

Σύμφωνα με την κατάθεση, η ιατρική ομάδα διέκοψε άμεσα τη διαδικασία και παρείχε τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Η γιατρός υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός κατά την αποχώρησή του από την κλινική και δεσμεύτηκε να προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά των μηχανημάτων.

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Αναβάλλεται για αύριο η νεκροψία – νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη για αύριο 11/9. Η οικογένεια του γνωστού τραγουδιστή όρισε τεχνικό σύμβουλο, γεγονός που οδήγησε στη μετάθεση της διαδικασίας.

Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντόπισαν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών συνεχίζουν την έρευνα στον χώρο, επιχειρώντας να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για όσα συνέβησαν πριν από το μοιραίο περιστατικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο του ελέγχου τέθηκε σε λειτουργία, παρουσία ειδικών, ένα από τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρίσκονταν στο ιατρείο.

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Πρόκειται για τη συσκευή που φέρεται να σχετίζεται με τη διαδικασία για την οποία είχε μεταβεί εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Παράλληλα, στον χώρο φέρεται να εντοπίστηκε και δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Και αυτό εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς ζητούμενο είναι να διαπιστωθούν μεταξύ άλλων η προέλευση, η πιστοποίηση και οι προϋποθέσεις χρήσης του εξοπλισμού.

Όσα κατέθεσε η γιατρός της Stem Cell για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η πρώτη επίσκεψη του τραγουδιστή στην κλινική είχε πραγματοποιηθεί την Τρίτη. Κατά τον αρχικό έλεγχο που του έγινε, διαπιστώθηκε, όπως ανέφερε, ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος, ενώ κατά τη συζήτηση που ακολούθησε παρατήρησε ότι δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει.

Η ίδια φέρεται να κατέθεσε ότι ο Μαζωνάκης τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς τις επόμενες ημέρες επρόκειτο να παραστεί σε ένα event και επιθυμούσε να βελτιώσει γρήγορα την κατάσταση της υγείας του. Η γιατρός υποστήριξε ότι του πρότεινε μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα, ενημερώνοντάς τον, όπως είπε, πως η συγκεκριμένη θεραπεία δεν παρουσιάζει παρενέργειες ή αντενδείξεις. Εκείνος, σύμφωνα με την κατάθεσή της, συμφώνησε να προχωρήσει.

Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη, ο 54χρονος επέστρεψε στην κλινική στο Κολωνάκι. Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να ανέφερε ότι τότε διαπίστωσε πως ήταν άυπνος, ενώ εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει δυσκολία στην ομιλία, καθώς, όπως χαρακτηριστικά φέρεται να είπε, «δεν μιλούσε σωστά».

Κατά την περιγραφή της ιατρικής διαδικασίας, τοποθετήθηκε αρχικά φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι του τραγουδιστή και στη συνέχεια επιχειρήθηκε η τοποθέτηση δεύτερου στο αριστερό, καθώς, σύμφωνα με τη γιατρό, αυτό απαιτείται για τη συγκεκριμένη μέθοδο. Μέχρι εκείνο το σημείο, όπως υποστήριξε, οι ζωτικές του ενδείξεις ήταν φυσιολογικές, με την αρτηριακή πίεση, το οξυγόνο και τη θερμοκρασία να μην παρουσιάζουν πρόβλημα.

Ωστόσο, την ώρα που επιχειρούσε να ολοκληρώσει την τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα, φέρεται να παρατήρησε ξαφνική επιδείνωση, με την πίεση και το επίπεδο οξυγόνου του να πέφτουν. Η διαδικασία, σύμφωνα με την ίδια, διακόπηκε αμέσως. Στη συνέχεια κάλεσε τον σύζυγό της και μαζί ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Στο τέλος της κατάθεσής της, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός όταν αποχώρησε από την κλινική, ενώ διαβεβαίωσε πως όλα τα μηχανήματα που υπάρχουν στον χώρο είναι πιστοποιημένα, δηλώνοντας ότι θα προσκομίσει και τα σχετικά πιστοποιητικά.