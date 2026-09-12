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Η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης γίνεται απόψε το επίκεντρο μιας ιδιαίτερα σημαντικής μουσικής βραδιάς για τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος γιορτάζει 30 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι.

Η επετειακή συναυλία, ωστόσο, δεν ξεκίνησε χωρίς απρόοπτα, καθώς η έναρξή της καθυστέρησε περίπου δύο ώρες, έπειτα από μια βραδιά που πέρασε από αρκετές δυσκολίες μέχρι να ανοίξει τελικά η αυλαία.

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Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή και θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στο video wall πίσω του εμφανίστηκε μια μεγάλη φωτογραφία του αδικοχαμένου τραγουδιστή, ενώ ο Ρέμος ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα», εμφανώς φορτισμένος.

Η συναυλία είχε προγραμματιστεί για τις 20:00, όμως η έναρξη μετατέθηκε σημαντικά. Αρχικά, η καθυστέρηση αποδόθηκε στην έντονη βροχόπτωση που άρχισε να σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 18:00.

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το κοινό παρέμεινε στον χώρο, περιμένοντας με αγωνία να πληροφορηθεί αν η συναυλία θα πραγματοποιούνταν τελικά ή αν θα υπήρχε ακύρωση λόγω της κακοκαιρίας. Πολλοί από τους θεατές περίμεναν κρατώντας ομπρέλες, μέχρι να ξεκαθαρίσει η εξέλιξη της βραδιάς.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi