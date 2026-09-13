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Απρόοπτο σημειώθηκε κατά την εμφάνιση της Καίτης Γαρμπή στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε μαζί του ένα ντουέτο από το παρελθόν, όμως κατά την αποχώρησή της γλίστρησε και έπεσε, καθώς το σκηνικό είχε γίνει ολισθηρό από τη βροχή που είχε προηγηθεί.

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν να σηκωθεί. Η Καίτη Γαρμπή σηκώθηκε και αποχώρησε από τη σκηνή χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο άλλο πρόβλημα.

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Λίγο αργότερα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ενημέρωσε τους θαυμαστές της ότι είναι μια χαρά στην υγεία της και ότι δεν έχει σπάσει τίποτα.