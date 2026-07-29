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Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι που πληγώνει την τέχνη.

Η απαγόρευση επιβλήθηκε από την πλευρά του Γιώργου Χατζιδάκι με το αιτιολογικό του σχεδιασμού εκδηλώσεων για το αφιερωματικό έτος 2026.

Η διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου ενημέρωσε το κοινό ότι η παραγωγός εταιρεία της συναυλίας έλαβε σχετικό εξώδικο.

Ο Μανώλης Μητσιάς αναγκάστηκε να απαγγείλει αντί να τραγουδήσει το έργο, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1977.

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Η Καίτη Γαρμπή πήρε δημόσια θέση σχετικά με την απόφαση να μην επιτραπεί στον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει το τραγούδι «Γιάννης ο φονιάς» του Νίκου Γκάτσου σε συναυλία του, έπειτα από την απαγόρευση που φέρεται να επέβαλε ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι.

Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη στήριξή της προς τον Μανώλη Μητσιά, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή «μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι».

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Σε story που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, την Τρίτη 28 Ιουλίου, η Καίτη Γαρμπή έγραψε:

«Η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς των μυθικών διαστάσεων δημιουργών μας, δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξώδικα και απαγορεύσεις ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά τον οποίο επέλεξαν οι ίδιοι οι δημιουργοί, ο Χατζιδάκις και ο Γκάτσος για να δώσει φωνή στα έργα τους. Αυτό που ορίζει μια νομική γραφειοκρατία και αναγκάζει τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλει αντί να τραγουδάει “Τον Γιάννη το φονιά”, είναι μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι και πληγώνει την τέχνη μας. Τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται. Στηρίζω απόλυτα τον Μανώλη Μητσιά».

Πώς ξεκίνησαν όλα

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Δίον Πιερίας. Η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του καλλιτεχνικού προγράμματος, ενημέρωσε το κοινό για το ηλεκτρονικό μήνυμα που είχε λάβει στις 3 Ιουλίου από εκπρόσωπο της πλευράς του Γιώργου Χατζιδάκι, με το οποίο γνωστοποιούνταν ότι δεν δινόταν άδεια για την ερμηνεία του τραγουδιού.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του μηνύματος:

«Οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».

Η ανακοίνωση προκάλεσε αντιδράσεις από μερίδα του κοινού, με την Αγαθή Δημητρούκα να συμπληρώνει:

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«Η εν λόγω απαγόρευση εστάλη με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας». Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το φονιά αλλά θα τον απαγγείλει». Από την πλευρά του, ο Μανώλης Μητσιάς ανέφερε:

«Είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι που δεν το τραγουδάω, το απαγγέλω».

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