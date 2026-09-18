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Ο ήρωας έρχεται σε επαφή με έναν θανατοποινίτη που αρνείται να φάει, γεγονός που τον οδηγεί στην αμφισβήτηση της ενοχής του κρατουμένου.

Η αναζήτηση της αλήθειας εμπλέκει μια κριτικό γαστρονομίας και τον κυβερνήτη, μεταφέροντας την υπόθεση στο πεδίο της πολιτικής εξουσίας.

Το σενάριο του Τζάστιν Πιασέκι εξετάζει ζητήματα ενοχής και δικαιοσύνης, χρησιμοποιώντας το φαγητό ως κεντρικό αφηγηματικό όχημα.

Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, ενώ η διανομή της έχει ήδη εξασφαλιστεί σε αρκετές αγορές.

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Από τις κουζίνες του Λευκού Οίκου σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας και από την υψηλή γαστρονομία στο τελευταίο γεύμα ανθρώπων που περιμένουν την εκτέλεσή τους. Ο Μαντς Μίκελσεν αναλαμβάνει έναν ακόμη, όπως όλα δείχνουν, σύνθετο ρόλο στο «Last Meals», την νέα δραματική ταινία του Ιρανοαμερικανού σκηνοθέτη Ραμίν Μπαχράνι, δημιουργού του «The White Tiger» και του «99 Homes».

Ο Δανός ηθοποιός υποδύεται τον Γουόλτερ Κάρατ, έναν κάποτε διακεκριμένο σεφ του Λευκού Οίκου, που η ζωή τον έχει οδηγήσει στην κουζίνα μιας φυλακής υψίστης ασφαλείας. Εκεί η δουλειά του έχει μια ιδιαιτέρως ζοφερή διάσταση, να μαγειρεύει τα τελευταία γεύματα των θανατοποινιτών.

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Η καθημερινότητα του Γουόλτερ κυλά μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο πρόγραμμα, μέχρι τη στιγμή που συναντά τον Τζέφρι Ριντ, τον οποίο υποδύεται ο Μπόιντ Χόλμπρουκ. Ο Ριντ βρίσκεται στην πτέρυγα των μελλοθανάτων και έχει αποφασίσει να κάνει απεργία πείνας. Απορρίπτει επίμονα τόσο το φαγητό του Γουόλτερ όσο και το ενδιαφέρον που εκείνος του δείχνει.

Η σύγκρουσή τους φτάνει στα άκρα, όμως η αντιπαράθεση τους γίνεται η αφετηρία μιας απροσδόκητης σχέσης. Καθώς ο Γουόλτερ γνωρίζει καλύτερα τον κρατούμενο, αρχίζει να αμφιβάλλει για την ενοχή του. Η πεποίθησή του ότι ο Ριντ μπορεί να έχει καταδικαστεί άδικα τον ωθεί να αναζητήσει την αλήθεια και τον φέρνει αντιμέτωπο με ένα πολύ μεγαλύτερο ηθικό δίλημμα: Μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει για έναν άνθρωπο που η Πολιτεία έχει ήδη καταδικάσει σε θάνατο;

Στην ιστορία εμπλέκεται και η Χάνα, μια φιλόδοξη κριτικός γαστρονομίας της τοπικής κοινωνίας, την οποία υποδύεται η Τέσα Τόμσον, ενώ ο Μάικλ Σάνον εμφανίζεται ως κυβερνήτης Τζορτζ Κάλαχαν. Ο τελευταίος αποκτά καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί επιείκεια για τον Ριντ, καθώς η αναζήτηση της αλήθειας μεταφέρεται πλέον και στο πεδίο της πολιτικής εξουσίας.

Το σενάριο του Τζάστιν Πιασέκι, δημιουργού του «Relay», είχε τιμηθεί με το Nicholl Fellowship της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η ιστορία χρησιμοποιεί το φαγητό ως όχημα για να προσεγγίσει ζητήματα ενοχής, θανατικής ποινής και λύτρωσης. Σημαντική θέση στην αφήγηση έχει μάλιστα το ορτολάν, το μικρό πτηνό που συνδέθηκε με ένα διαβόητο και σήμερα απαγορευμένο έδεσμα της γαλλικής γαστρονομίας.

Για τον Μπαχράνι, το «Last Meals» σηματοδοτεί και νέα συνεργασία με τον Μάικλ Σάνον, μετά το «99 Homes» και το «Fahrenheit 451». Ο σκηνοθέτης, ο οποίος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου για το «The White Tiger», επιστρέφει εδώ σε ένα θέμα που βρίσκεται στον πυρήνα της κινηματογραφικής του γραφής -ανθρώπους παγιδευμένους μέσα σε ισχυρούς κοινωνικούς και θεσμικούς μηχανισμούς.

Τα γυρίσματα του «Last Meals» θα αρχίσουν το φθινόπωρο. Η ταινία έχει ήδη εξασφαλίσει διανομή σε αρκετές αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Με πληροφορίες από worldofreel, Cine Europa