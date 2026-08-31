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Η Paramount Pictures ανακοίνωσε ότι η ταινία θα προβληθεί αποκλειστικά σε κινηματογραφικές αίθουσες, συμπεριλαμβανομένων των IMAX, Dolby Cinema και 4DX.

Ο Τομ Κρουζ θα υποδυθεί ξανά τον οδηγό αγώνων Cole Trickle, ενώ η Αν Χάθαγουεϊ θα ενσαρκώσει τον ρόλο μιας ιδιοκτήτριας ομάδας και μηχανικού.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας αναλαμβάνει ο Τζόναθαν Λεβάιν, με τον Κρουζ να συμμετέχει επίσης στην παραγωγή μαζί με τους Τζέρι Μπρουκχάιμερ και Τόμι Χάρπερ.

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Τομ Κρουζ και Αν Χάθαγουεϊ συναντώνται πρώτη φορά κινηματογραφικά, στο επόμενο κεφάλαιο του «Days of Thunder», που θα κυκλοφορήσει σχεδόν 40 χρόνια μετά την πρώτη ταινία του Τόνι Σκοτ.

Το σίκουελ θα γυριστεί ειδικά για τις αίθουσες IMAX και θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στους κινηματογράφους, μεταξύ άλλων σε Dolby Cinema και 4DX, στις 2 Ιουνίου 2028, όπως ανακοίνωσε η Paramount Pictures.

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Ο Κρουζ δημοσίευσε στα social media μια κοινή φωτογραφία με την Χάθαγουεϊ, ποζάροντας μαζί της σε πίστα του NASCAR. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ θα επιστρέψει στον ρόλο του Cole Trickle, του δυναμικού οδηγού αγώνων που υποδύθηκε στην πρώτη ταινία.

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης παραμένουν προς το παρόν ελάχιστες, ωστόσο η Χάθαγουεϊ θα υποδυθεί μια ιδιοκτήτρια αγωνιστικής ομάδας και μηχανικό.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Τζόναθαν Λεβάιν, γνωστός από τις ταινίες «Long Shot» και «Mr. Irrelevant», ενώ ο Κρουζ θα είναι επίσης παραγωγός, μαζί με τους Τζέρι Μπρουκχάιμερ και Τόμι Χάρπερ. Στην πρωτότυπη ταινία -στην οποία πρωταγωνιστούσε και η Νικόλ Κίντμαν– ο Cole Trickle στρατολογείται σε μια νέα ομάδα NASCAR από έναν πρώην θρύλο των αγώνων, τον οποίο υποδύθηκε ο Ρόμπερτ Ντιβάλ.

Το 2026 αποδείχθηκε μία εξαιρετικά γεμάτη χρονιά για την Αν Χάθαγουεϊ, καθώς έχει ήδη τέσσερις ταινίες στις αίθουσες – «Mother Mary», «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», «Οδύσσεια» και «The End of Oak Street».

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Η ηθοποιός θα ολοκληρώσει τη χρονιά με τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του μυθιστορήματος «Verity» της Κόλιν Χούβερ. Παράλληλα, μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του «Alone at Dawn», με συμπρωταγωνιστή τον Άνταμ Ντράιβερ, ενώ εργάζεται και πάνω στην τρίτη ταινία της σειράς «The Princess Diaries», της επιτυχημένης παραγωγής της Disney που την ανέδειξε σε σταρ.

Όσο για τον Τομ Κρουζ, έχει ακόμη ένα «Top Gun» στα μελλοντικά του σχέδια, ενώ μέσα στη χρονιά θα τον δούμε στο πολυαναμενόμενο «Digger».

Με πληροφορίες από Variety, People

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